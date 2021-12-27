الإثنين 27 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من المنطقة الحرفية بالعريش

محمد عبد الفضيل شوشة
محمد عبد الفضيل شوشة

وجه محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم الإثنين، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمنطقة الحرفية في حي المساعيد بالعريش، تمهيدا لتشغيلها بكامل طاقتها لما تضمه من مشروعات وأعمال من ورش حرفية ومجمع صناعي حرفي وغيرها من المشروعات الإنتاجية.

وقال المحافظ - خلال جولته التفقدية بالمنطقة الحرفية - إنه سبق افتتاح مطحن الكرام بالمنطقة الحرفية ، وذلك بعد رفع كفاءته وإعادة تشغيله بطاقة 220 طنا في اليوم ، إلى جانب افتتاح محطة تعبئة الغاز بالمنطقة بعد تطويرها ورفع كفاءتها ، حيث تعمل بطاقة 250 طن غاز يوميا " إنتاج 52 ألف إسطوانة غاز في اليوم".

ولفت شوشة إلى أن وزارة التخطيط سبق أن خصصت مبلغ 50 مليون جنيه منها 25 مليون جنيه للإنشاءات ،و25 مليون جنيه أخرى للمعدات لإنشاء المجمع الصناعي الحرفي بالمنطقة ، والذي يضم 47 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات للعمل في مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة (النجارة، والألوميتال، والكريتال، وتعبئة المواد الغذائية، والصناعات البلاستيكية، وكبس الخراطيم، وغير ذلك من الصناعات الحرفية)، وتهدف إلى تفريغ مناطق وسط مدينة العريش من الورش الصناعية والحرفية.

وأوضح المحافظ أن المنطقة الحرفية مقامة على مساحة كيلومتر مربع ، ومن المخطط لها الامتداد على مساحة 500 ألف متر كتوسعات مستقبلية، وتحوي 775 قطعة، منها 300 قطعة جاهزة للتخصيص وإقامة أنشطة ومنتجات حرفية، كما تجرى أعمال التشطيبات في الورش الحرفية تمهيدًا لافتتاحها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

موجة من الصقيع والأرصاد تحذر.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسي: نستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة بإنتاج الطاقة المتجددة

«القابضة للصناعات الغذائية»: مصر تستهلك 2.6 مليون طن زيوت سنويًا

السبت.. إصدار أول وثيقة تأمين على المصريين بالخارج بـ100 ألف جنيه

«البترول»: زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى لـ405 آلاف سيارة

«بتروجاس» تُعلن عن وظائف جديدة بنظام الإعارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

صور

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل

عضو عن الليكود: حكومة اسرائيل فشلت فى التعامل مع التطعيم ضد كورونا

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية