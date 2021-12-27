الرئيس السيسي: الاستثمارات في الصعيد تخطت تريليونًا و100 مليار جنيه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الاستثمارات في الصعيد خلال الفترة الماضية، تخطت تريليونًا و100 مليار جنيه.

ولفت الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد، اليوم الإثنين، إلى أن العمل مستمر حتى يتم تطوير الصعيد بالكامل، مشيرًا إلى أن "عرض أسبوع الصعيد هدفه نقل للمواطنين الاهتمام على أرض الواقع وليس بالكلام فقط".

ووجه الرئيس السيسي حديثه المباشر لجميع وسائل الإعلام، بأنه من الضروي أن يأخذ البيانات ويتم تبسيطها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، حتى يعلم المواطن ما يتم على أرض الواقع من تحركات الدولة في النهوض بها.

ونوه بأن قطاع الكهرباء شهد ظروفًا صعبة في الدولة المصرية قبل البدء في تطويره بشكل كامل، متابعًا: "قطاع الكهرباء في جميع مجالاته صعب للغاية فيما يخص الطاقة، والدول غير الجاهزة في هذا المجال سيفوتها الكثير؛ لأن الربط الكهربائي يسمح بتبادل الكهرباء فيما بين الدول في أوقات الذروة".