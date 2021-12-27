الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على سمسار النصب على المواطنين راغبي السفر للخارج في القليوبية

القبض على سمسار
القبض على سمسار

ألقت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، القبض على سمسار لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج بمحافظة القليوبية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية وآخر بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرص عمل لهما.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر لبعض الدول الأجنبية للعمل بها والاستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المبلغين بزعم تسفيرهما بإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهما بها- على خلاف الحقيقة - وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث الأموال العامة الاحتيال راغبي السفر القليوبية مكافحة جرائم الأموال العامة

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وائل لطفي

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