الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع 550 لحافًا وبطانية على الأسر الأكثر احتياجًا بالغربية

توزيع ألحفة وبطاطين
توزيع ألحفة وبطاطين

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الاثنين، توزيع نحو 550 لحاف وبطانية على الأسر الأكثر احتياجًا في عددًا من قرى مركزي طنطا والسنطة، وذلك يأتي تحت إشراف المديرية ضمن حملة جمعية الأورمان «ستر ودفا»، الهادفة إلى حماية الأسر غير القادرة من الصقيع وبرد الشتاء.

وأوضحت المديرية، أن التوزيع شمل 100 لحاف وبطانية بكفر سبطاس، و50 بخرسيت، و50 بإخناواى، و100 بمنشأة جنزور بطنطا، و50 بعزبة مبارك، و50 شبرابيل،  و50 ببلاى، و50 بلكيم، و50 بتطاى بمركز السنطة. 

وأشارت المديرية إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء هذا العام على الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، من خلال مكتب الأورمان في الغربية برعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، والخاضعة لإشراف المديرية.

توزيع محكمة استئناف القاهرة لحاف وبطانية على الأسر الاكثر احتياجا عددا قرى مركزى طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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