«الإسكندرية الزيوت»: الاتفاق على زراعة 100 ألف فدان صويا

كشف الدكتور أحمد عبد الوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، عن اتفاق مع وزارة الزراعة على زراعة 100 ألف فدان فول صويا، وتحديد سعر الطن عند 8 آلاف جنيه، وسعر طن عباد 8500 جنيه لتشجيع الفلاحين على الزراعة.

وأكد عبدالوهاب أن زراعة المحاصيل الزيتية مربحة للفلاح، متوقعا زيادة التعاقدات على زراعة المحاصيل الزيتية، خاصة أنه يمكن زراعتها في الأراضي الصحراوية، وتحميلها على محاصيل أخرى، ويبلغ عروة عباد الشمس 3 عروات، لافتا إلى أن نسبة الزيت في نبات الفول الصويا تبلغ 17%، وفي عباد الشمس 42%،وفي نبات الكانولا 45%.

وتوقع عبد الوهاب أن يتم خلال العام المقبل زراعة نحو 250 ألف فدان فول صويا، بالإضافة إلى الأراضي الجديدة، لافتا إلى أنه جار عقد مناقشات مع وزارة الزراعة لتحديد سعر التوريد للموسم الجديد.

من جانب آخر قال عبد الوهاب إن حجم إنتاج شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من الأعلاف هي 40 ألف طن سنويا، وهي نسبة ضئيلة وذلك لالتزام المصانع بنسبة البروتين التى أقرتها وزارة الزراعة وهي 14%،مشيرا إلى أننا نسعى مع افتتاح المجمعات الصناعية الجديدة زيادة الطاقة الإنتاجية.

وفيما يتعلق بإنتاج المنظفات قال عبد الوهاب إن حجم إنتاج المصانع حاليا من المنظفات يصل 1000 طن سنويا،وهي نسبة صغيرة لدي لضعف عمليات التسويق والتوزيع والتى أثرت على المنتجات مقارنة بنظيرتها من القطاع الخاص ،لافتا إلى أن المصانع تقوم بتصدير نحو 2500 طن سنويا الى لبنان والمغرب وتركيا وليبيا في شكل منتج نصف مصنع

وحول خطط الشركات للتوسع في التصدير لأفريقيا قال عبد الوهاب إن التوجه لافريقيا توجه استراتيجي، وقد شاركت الشركة القابضة للصناعات الغذائية في معرض المنتجات المصرية في جوبا مشيرا إلى أن منتجات الشركات سواء الزيوت أو المنظفات شهدت إقبالا قويا، ولكن تواجهنا مشاكل للتوسع في السوق الإفريقية بسبب افتقادها لنظم مصرفية جيدة وعدم وجود آلية لضمان وتمويل الصادرات.