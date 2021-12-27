«من بركة الفيل لكوتسيكا».. السر وراء تسمية أغرب أحياء ومناطق القاهرة

تكتظ محافظات مصر بالكثير من أسماء المناطق التي لا يعلم أصحابها الكثير عنها والسبب وراء التسمية لأغرب الأحياء، ففي السطور التالية نسلط الضوء عن السر وراء اسماء هذه المناطق المميزة.

بركة الفيل.. حقيقة ام مجرد أسم؟

تعتبر«بركة الفيل» من أقدم بٍرك القاهرة ذكراً في التاريخ، وكانت من أعظم متنزهاتها حتى نهاية القرن الماضي، وردت في كتاب التحفة السنية وكتاب قوانين الدواوين من ضواحي القاهرة باعتبار أنها من الأحياء العريقة.

وتعد بركة الفيل من الأحياء المميزة، فهي كانت بِركة كبيرة بمنطقة السيدة زينب، حيث كانت ملاذًا للكثير من التجار من أجل الساقية، سبب تسميتها بركة الفيل فهو لأن الأمير خمارويه بن أحمد بن طولون كان مغرما باقتناء الحيوانات من السباع والنمور والفيلة والزرافات وغيرها، وأنشأ لكل نوع منها داراً خاصة له وكانت دار الفيلة واقعة على حافة البركة من الجهة القبلية الشرقية حيث شارع نور الظلام، وكان الناس يقصدون البركة للنزهة والفرجة على الفيلة فاشتهرت بينهم ببركة الفيل من وقتها إلى اليوم .

ثكنات المعادي.. مساكن الإنجليز

تعتبر منطقة ثكنات المعادي من الأحياء الشهيرة بخط حلوان، فالمنطقة كانت في البداية عبارة عن مساكن للانجليز، أيام الاحتلال الإنجليزي، حيث أنها تحتوي على الكثير من المباني التي تأخذ طابع البناء الإنجليزي.

والسبب في التسمية، هو أنه رأي الخديوي "عباس حلمي الثاني" أن قوات الانجليز في ذلك الوقت كان يستولون على قصور والده الخديوي "إسماعيل"، فحاول الحفاظ علي تلك القصور فكان الحل هو إنشاء حي خاص بهم وعرفت بعده المنطقة بـ"ثكنات الانجليز" ثم بعد ذلك تطور الحال وسميت بـ "ثكنات المعادي".

كوتسيكا.. اللي بناءها خواجة يوناني

تعتبر محطة كوتسيكا، من الأسماء الغريبة التي نمر عليها يوميا بالمترو، فالبعض بطلق عليها أسم "كوزيكا"، فما السبب وراء تسمية هذا الحي الشعبي بهذا الاسم.

سبب تسمية المحطة بهذا الاسم فجاء نسبة للخواجة "كوتسيكا" صاحب أول مصنع للنشا والجلوكوز والكحول، حيث جاء نسبة إلي الخواجة "تيوخاري كوتسيكا" وهو رجل أعمال يوناني والأكثر ثراءًا في الجالية اليونانية في مصر خلال تلك الفترة، وكان أول من أدخل الخمور مصر وذلك عقب إنشاء أول مصنع للكحوليات عام 1893 في المنطقة التي تحمل اسمه حتى الآن باسم "كوزيكا"، وعند إنشاء مترو الأنفاق تم تسميه المحطة بهذا الاسم نسبة له.

بولاق الدكرور.. أصل قبيلة أفريقية

كلمة دكرور متحرفه من كلمة " تكرور" و هما قبايل إفريقيه من غرب افريقيا، حيث أتعرفت قديمًا باسم يمنية بولاق، و بعدما عاش فيها شيخ يدعي ابو محمد يوسف بن عبد الله التكروري فى العصر الفاطمي أتعرفت ببولاق التكرور.

حلوان.. المدينة فوق العيون

تعتبر مدينة حلوان من الأحياء العريقة بالقاهرة، حيث تكتظ بالقصور الملكية، وذلك بسبب وجود الملك فاروق أغلب الوقت هناك، حيث سميت محطة باسمه حتى ألان وهي "ركن فاروق" .

وعن سبب تسمية حلوان بهذا الاسم يرجع الى الجملة التى وجدت على نص بردية قديمة على حجر جرانيت منذ عام 700 قبل الميلاد وترجمة هذه الجملة ان الحد بين المملكتين يقع على الخط بين ممفيس فى الغرب وعين آن فى شرق النيل والمصطلح حر فى الهيروغليفية يعنى فوق فيكون الاسم بذلك هو " حر عين آن " ثم تحور الى حلوان اى التى فوق العيون.

درب البرابرة.. سكانها من المغرب

سمي هذا الحي الشهير بهذا الاسم نتيجة نوعية سكانها من البرابرة سواء من المغرب العربى أو السودان أو افريقيا، وكانوا يتسمون بالفقر الشديد و كانوا يعملون بالخدمة عند أهالي حى "درب الأغوات" و الذى كان يسكنه معظم رجال البلاط الملكي.

مناطق وأغاني

استغل الكثير من النجوم قديما وحديثا إدخال أسماء الأحياء والمناطق في الكثير من الأغاني فمن منا ينسي أغنية الراحل محمد عبد المطلب "ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين"، ساهمت الأغنية في الترويج لحي السيدة أعرق أحياء القاهرة القديمة.

كما تغنى الراحل محمد قنديل لحي الغورية، أحد أشهر أحياء الدرب الأحمر بأغنيته الشهيرة "يا ريحين الغورية"، حيث كتبها الشاعر محمد علي، ولحنها الراحل كمال الطويل.

وتعتبر أغنية داليدا "أحسن ناس" من أشهر الأغاني التي اعتمدت علي اسماء المحافظات والمدن، حيث يتغني بها الكثيرين حتي وقتنا هذا.

ومع تطور الأغاني والتكنولوجيا، لم يتخلي الفنانين والمطربين عن إشراك اسماء المدن والأحياء، مثل أغنية "شبرا" للفنان ريكو، وغيرها من أغاني المهرجانات.

ولم يقتصر ذكر أسماء الأماكن والأحياء على الأغاني فقط، بل هناك الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية حملت اسم حي، ومنها شارع السد، القصيرين، فتوات الدرب الأحمر، الخانكة، اسكندرية لية، بين القصرين، حارة برجوان، وغيرها من الأعمال التي ستظل خالدة في الأذهان.

المرء يتعافي بمنطقتة

اوضحت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي، أن اعتزاز الفرد بالحي أو منطقتة يساعد في تحسين الحالة النفسية والمزاجية.

كما أن الرجوع لمنطقتك يعد بمثابة الرجوع لبيتك، حيث الأمان والسلام الداخلي، فهي من المشاعر التي تحسن بشكل كبير من نفسية الشخص.

وعن ارتباط كبار السن بالأحياء القديمة، قالت عبد السلام، أن السبب هو الكمياء التي حدثت بين المكان والمخ، فأصبح الشخص يخشي التعامل خارج هذا المكان.