قائمة أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين.. الضأن يبدأ من 140 جنيهًا

شهدت أسعار اللحوم استقرارا فى الاسواق ولدي الجزارين اليوم الاثنين وتراوح سعر اللحم الضأن من ١٤٠ : ١٦٥ جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر الكبدة الضأن من ١٤٠ : ١٧٠ جنيها للكيلو، وتراوح سعر اللحم الجملى بين ١٠٠ : ١٢٠ جنيها للكيلو، وتراوح سعر الاستيك والبفتيك من ١٣٠ :١٦٠ جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

وتراوح سعر الموزة الكندوز من ١٤٠ : ١٦٠ جنيها وتراوح سعر عرق التربيانكو بين ١٤٠ : ١٦٠ جنيها للكيلو، وتراوح سعر اللحم الكندوز من ١٤٥ : ١٦٥ جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر كباب الحلة من ١٤٠ : ١٦٠ جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكبدة الكندوز بين ١٤٥ : ١٧٠ جنيها للكيلو

وتراوح سعر اللحم المفروم من ١٣٠ : ١٥٠ جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة البلدى نحو ١٣٠ جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر الكلاوى والقلب من ١٤٠ : ١٦٠ جنيها للكيلو، وبلغ سعر السجق البلدى نحو ١٢٠ : ١٣٠ جنيها للكيلو

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن تكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم و ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والإلتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات .

وكشفت التقارير الواردة من مديريات الطب البيطري إلى الهيئة عن هذه الحملات التى قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديريات بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على اسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن قد تمكنت من ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت كميتها 8933 كيلو جرام لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر , قد بلغت إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 12 محضر.