مصر تعزي جنوب إفريقيا في وفاة رئيس الأساقفة الفخري

أعربت مصر عن عميق الحزن وبالغ الأسى لفقدان العالم بأسره لرئيس الأساقفة ديزموند توتو، رئيس الأساقفة الفخري لجنوب إفريقيا الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي رحل أمس الأحد.

وأكدت مصر أن رئيس الأساقفة ديزموند توتو كان، وبلا شك، رمز ساطع للكفاح ضد نظام الفصل العنصري ومن أبرز المناضلين في العالم من أجل الحرية وحقوق الإنسان، وسيبقى مخلدًا بمكانته البراقة في التاريخ بما منحه دومًا من نموذج لمكافحة كل أنواع العنصرية مع إعلاء قيم الديمقراطية والحرية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "ما قدمه في حياته هو بمثابة درس دائم للإنسانية في التسامح والإصرار على دعم السلام ورفض كل أنماط التعصب والعنصرية وعدم المساواة".

وتوجهت مصر لحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة، ولأسرة المناضل الراحل، بصادق التعازي والمواساة، مؤكدةً أن مسيرة كفاحه السلمي ضد كل أشكال التمييز والعنصرية ستظل تمثل مصدر إلهام لا ينضب لكل شعوب العالم.