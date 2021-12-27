عربية النواب تثمن الاجتماع الثلاثي «المصري ـ الأردني ـ الفلسطيني» لدعم القضية الفلسطينية

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية الاجتماع الوزاري لدول مصر والأردن وفلسطين بشأن مستجدات القضية الفلسطينية الذي ينعقد اليوم بالقاهرة قصر التحرير لبحث مستجدات القضية الفلسطينية.

وأعرب "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم، عن ثقته فى خروج هذا الاجتماع بما يدعم القضية الفلسطينية ويحقق رؤية مصر ودورها التاريخي والمحوري تجاه قضية السلام فى الشرق الأوسط وبما يحقق مطالب الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقًا لقرارات الشرعية الدولية ووقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن جميع ممارساتها غير الشرعية ضد الفلسطينيين، مشيدًا بالتوافق التام بين وجهتى نظر مصر والأردن تجاه القضية الفلسطينية.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله، تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمسيرة السلام في الشرق الأوسط وبما يحقق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني وبما يحقق المطالب المشروعة للشعب الفلسطينى والتى أقرتها قرارات الشرعية الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن قادة مصر والأردن يؤكدان دائمًا مركزية القضية الفلسطينية، القضية العربية الأولى، وعلى مواقف مصر والأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.