الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في واقعة سقوط شخص من الطابق الثامن بالبساتين

سقوط شخص
سقوط شخص

تباشر جهات التحقيق بالبساتين، صباح اليوم الإثنين، تحقيقاتها في واقعة سقوط شخص من الطابق الثامن بعقار في منطقة البساتين، بعد اختلال توازنه، ولقي مصرعه في الحال، جراء إصابته بكسور متفرقة بأنحاء الجسد  ونزيف داخلي.

كما طالبت بسرعة التحقيقات حول الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من الأهالي؛ مُفاده وجود جثة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وعُثر على جثة شخص مصاب بكدمات وكسور بجميع أنحاء الجسم، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي سقط من الطابق الثامن، ولا يوجد شُبهة جنائية في الحادث، وحُرر محضر بالواقعة.

من ناحية أخرى كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة طبيبة داخل غرفة فندق في منطقة قصر النيل، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي سياق منفصل تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي، بالعثور على جُثة سيدة داخل غرفة بفندق في منطقة قصر النيل وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، واستمع فريق منهم لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفّظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها، لكشف ملابسات الحادث.

البساتين سقوط شخص الطابق الثامن مصرع قسم شرطة البساتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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