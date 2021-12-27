خالد النبوي ينتهي من «لون البحر» ويتفرغ للمسلسل الرمضاني

انتهى الفنان خالد النبوي خلال الساعات الماضية من تصوير مسلسله الجديد "لون البحر" المكون من 15 حلقة والمقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني الجديد بداية العام القادم، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الإلكترونية الجديدة بعد عدة أسابيع من التصوير المستمر.

تفاصيل مسلسل لون البحر

وتواجد الفنان خالد النبوي مع الفنانة عائشة بن أحمد والمخرج أمير رمسيس في إحدى المدن الساحلية خلال الأسابيع الماضية وتم تكثيف تصوير العمل الجيد الذي فرغ له نفسه لتقديمه في أسرع وقت وفقا للخطة الإنتاجية بالاتفاق مع المنصة العارضة للمسلسل ويقدم العمل تجربة رومانسية اجتماعية جديدة.

المسلسل الجديد يقدم باسم “لون البحر” يعد التجربة الإخراجية أولى للمخرج أمير رمسيس في الدراما التليفزونية ومسلسلات المنصات بعد مجموعة من الأفلام كان آخرها فيلم “حظر تجول” مع الفنانة إلهام شاهين والذي عرض العام الماضي، واختار المخرج أمير رمسيس للبطولة مع الفنان خالد النبوي الفنانة عائشة بن أحمد ورمزي العدل وعدد من النجوم.

وكان الفنان خالد النبوي قرر تأجيل التعاقد على المسلسلات الرمضانية بداية تصوير مسلسله “لون البحر” وأثناء التصوير استقر بشكل نهائي على تقديم مسلسل “راجعين ياهوى” والذي تعاقد عليه مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تفاصيل مسلسل راجعين يا هوى

المسلسل من يقدم النجم خالد النبوي بمشاركة مجموعة مميزة من النجوم أبرزهم النجمة اللبنانية نور، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، والفنان الشاب كريم قاسم، ومن المقرر عرضه رمضان القادم وهو من تأليف السيناريست محمد سليمان عبد المالك عن رائعة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة ويقف على إخراجه المخرج الشاب محمد سلامة الذي انتهى من كافة التحضيرات ويسعى لدخول للوكيشن خلال أيام قليلة للغاية بعد عودة النبوي من مسلسله السابق “لون البحر”.