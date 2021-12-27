إصابة 25 عامل فى انقلاب سيارة بالإسماعيلية

أصيب 25 أشخاص، إثر انقلاب سيارة نصف نقل على طريق "القصاصين - القاهرة" الصحراوي، بدائرة مركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة تفيد، بانقلاب سيارة نصف نقل وبها عمال اثر اختلال عجلة القيادة على طريق القصاصين القاهرة الصحراوي، وأصدرت الشبكة الوطنية توجيهات لمرفق الإسعاف والمرور للتوجه لمكان الحادث.

وانتقلت على الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 25 شخصًا تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم، وجروح متفرقة في الجسد، وتم نقل غلمصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

فيما انتقل رجال المرور لمكان الحادث وإعادة حركة الطريق لطبيعتها مرة أخرى.