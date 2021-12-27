الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خطة رصف وتطوير غير مسبوقة في المحلة الكبرى بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية أن مدينة المحلة الكبرى تشهد خطة غير مسبوقة في مشروعات الرصف والتطوير خلال العام المالي 2021-2022، وذلك من خلال  الخطط الاستثمارية والإضافية التي تنفذها المحافظة إلى جانب المشاركة المجتمعية  من أعضاء مجلس النواب وأهالي المدينة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ في السابعة صباح اليوم، لتفقد أعمال التطوير،  بحضور النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب.

وخلال الجولة تفقد  الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية شوارع ( أبو الفضل، داير الناحية سكة قطور، المنصور، عشره، الحرية، مصطفى كامل ) والتي سيتم رصفها ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لحي أول وثان المحلة.

كما تفقد محافظ الغربيه الدكتور طارق راشد رحمي والشامي شوارع بورسعيد وعطية البسيوني والشوارع المتكررة منهم، حيث تم تطويرها بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية، ووجه المحافظ حي أول وثان المحلة بدهان ورفع كفاءة أعمدة الإنارة واستبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد، واختتمت الجولة بتفقد محور على النظامي والذي وجه المحافظ بدراسة رصفه حتى الطريق السريع.

وخلال الجولة استمع المحافظ إلى عدد من شكاوى المواطنين، ووجه على الفور بحلها، ومن جانبهم أعرب الأهالي عن شكرهم لمحافظ الغربية، كأول محافظ يزور المحلة بشكل مستمر في السابعة صباحاً،كما وجه النائب محمود الشامي الشكر لمحافظ الغربية على تلبيته لمطالب المواطنين بالمحلة.

جاء ذلك بحضور اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، علاء النمر رئيس حي أول المحلة.

خطة رصف وتطوير غير مسبوقة المحلة الكبري بمحافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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