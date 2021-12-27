القبض على متهم جديد في حادث مقتل «شهيد الشهامة» بالطالبية

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على متهم ثان في حادث مقتل شاب- شهيد الشهامة- بمنطقة الطالبية، بسبب دفاعه عن فتاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، لبيان مدى تورطه في مساعدة المتهم الرئيسي في تنفيذ جريمته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتحفظ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة، لمشهد مقتل المجني عليه، على يد المتهم، بسبب دفاع المجني عليه عن فتاة استعانت به لتعرض القاتل لها.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، حيث أكدوا اعتداء الجاني على القتيل بمطواة، وهروبه عقب ذلك بصحبة أحد أصدقائه.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض. بإجراء التحريات تبين للرائد محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية أن المجني عليه شاب تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد عاطل، لدفاع القتيل عن فتاة في الشارع.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، كما تم ضبط متهم ثاني في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.