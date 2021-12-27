الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تكدس مروري.. تعرف على الحالة المرورية بميادين ومحاور القاهرة والجيزة

كثافات مرورية
كثافات مرورية

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، حالة من التكدس المروري وخاصة الطريق الدائري والطرق والكباري والشوارع الرئيسية، تزامنًا مع توجه الموظفين والعمال إلى مقاصدهم، وسط رقابة دورية، ومُتابعة لحظية للمركبات من قبل رجال الإدارة العامة للمرور.

وظهرت كثافات مرورية مُتحركة بـمحور صفط اللبن وكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني ومحيط ميدان النهضة، وحالة من التكدس المروري بداية من  السرايات وشارع النيل السياحي، بسبب أعمال الإنشاء الجارية بنفق ميدان النهضة، كما شهد محور عرابي كثافات مُتوسطة للقادمين من الأقاليم، حتى المهندسين، وظهرت كثافات مرورية بمحيط كوبري أحمد عرابي، بسبب أعمال الإصلاح.

كما شهد شارع الهرم؛ حالة من التكدس المروري بعد غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، بسبب أعمال إنشاء محطة المترو، وظهرت كثافات بمنطقة مشعل، ومن شارع العشرين وحتى الطالبية، وللمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى العشرين، كما ظهرت كثافات بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وحتى بولاق وإمبابة.

وأيضًا ظهرت كثافات مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول وشارع السودان، وحالة من التكدس المروري بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة وأعلى كوبري الجامعة، وكذلك كوبري أكتوبر وللمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر حتى المنصة، وشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وحتى الدائري.

الطرق المحاور الرئيسية التكدس المروري الجيزة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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