الرئيس السيسي يتفقد مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية بأسوان

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، كما يفتتح عددًا من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.