البيض النيئ والرمان.. أشهر تقاليد الأطعمة حول العالم في ليلة رأس السنة

إذا مللت من العادات التقليدية التي تقوم بها كل عام للاحتفال بالكريسماس، ففكر في الاحتفال بالعام الجديد مع بعض هذه الأطعمة التقليدية من جميع أنحاء العالم بدلاً من ذلك، ووفقا لموقع “the culture trip” نرصد مجموعة من تقاليد الطعام ليلة رأس السنة حول العالم.

تناول 12 حبة عنب في منتصف الليل بإسبانيا

يعد تناول عشرات العنب في منتصف الليل، تقليدًا لرأس السنة الإسبانية الجديدة، وإذا لم تتمكن من أكل كل حبات العنب فهذا حظ سيء نكهة العنب هي أيضًا نذير بالثروة.

روسكا دي رييس في المكسيك

تم تناول هذا الخبز المخصب على شكل حلقة للاحتفال برأس السنة وهو مزين بالفواكه والمكسرات والسكر يتم وضع نموذج صغير للطفل يسوع داخل الكعكة قبل الخبز ويعتبر الشخص المحظوظ الذي يكتشف الحلية في شريحتهم مباركًا.

شوربة تتيوكقوك في كوريا الجنوبية

يعتبر هذا الحساء جوهريًا جدًا في رأس السنة الكورية الجنوبية، لدرجة أنه بدون تناوله لا يمكن اعتبار أنك أكبر سنًا بسنة واحدة، حيث يعتبر الكوريون أنفسهم يكبرون في رأس السنة الجديدة بدلاً من عيد ميلادهم، و يمكنك حتى اكتشاف عمر الشخص الكوري من خلال سؤاله عن عدد شوربة تتيوكقوك الذي تناوله، وشوربة تتيوكقوك مصنوع من المرق وكعكات الأرز الصغيرة على شكل أقراص واللحوم والخضروات، ويمنح الأكل حظًا سعيدًا للعام المقبل وهي لذيذة أيضًا، مغطاة بالبيض والأعشاب البحرية المحمصة والبصل الأخضر ومليئة بكعك الأرز اللذيذ والمضغ.

بيض نيء في السلفادور

ستسعد بمعرفة أنه ليس عليك تناول هذه البيضة النيئة، ولكن بدلاً من ذلك، قم بتكسيرها في كوب من الماء قبل منتصف الليل بدقيقة في صباح اليوم التالي، يقرر الجميع شكل صفار البيض، وستمثل الإجابة ما سيأتي به العام القريب.

العدس في إيطاليا

مع شكله الذي يشبه العملة المعدنية، يُعتقد أن العدس يجلب الرخاء للعام المقبل عند تناوله في يوم رأس السنة الجديدة يتم تقديمها بشكل متكرر.

الرمان في تركيا

يحطم الناس هذه الفاكهة الحمراء اللذيذة والحامضة على مداخلهم في رأس السنة الجديدة، و كلما انفجرت بذور أكثر زاد حظك، والبذور ترمز إلى الخصوبة والوفرة للعام المقبل.

البازلاء ذات العيون السوداء جنوب الولايات المتحدة

تمثل الفاصوليا أو البازلاء البنسات ، وتمثل الخضر المطبوخة مثل الكرنب أو الخردل المال المطوي، ويمثل لحم الخنزير الازدهار العام حيث تتجذر الخنازير إلى الأمام عند البحث عن الطعام عبر الأرض، كما يمثل خبز الذرة ثروة بسبب لونه الذهبي، أنت في عام ممتع إذا تناولت هذه الوجبة.

لحم الخنزير في ألمانيا

باستثناء هذا البلد، ليس عليك أن تأكل لحم الخنزير بالفعل للحصول على الحظ، وهو خبر سار للنباتيين بدلاً من ذلك، يمكنك تناول غلوكشوين لذيذ، أو خنزير صغير لطيف مصنوع من عجينة اللوز السكرية حلاوة هذه الخنازير تعد بسنة جديدة حلوة إضافية.

ويسكي في اسكتلندا

من المفترض أن يحضر أول شخص يعبر عتبة منزلك هدايا ترمز إلى الحظ السعيد للعام المقبل، سيحضر الويسكي الاسكتلندي عامًا سعيدًا، وتضمن كعكة الفاكهة المتبل “Black Bun” حصولك على طعام كافٍ لتزدهر، ويمثل الفحم المقطوع الدفء والوقود للعام الجديد، من المفترض أن يحمل الهدايا رجل وسيم طويل القامة وسيم من أجل بداية ميمونة حقًا لهذا العام.

تانغ يوان في الصين

عبارة عن فطائر أرز حلوة محشوة بمجموعة متنوعة من الحشوات اللذيذة مثل معجون الفول الحلو ومعجون بذور السمسم والسكر والمكسرات أو الفاكهة، ويتم تناولها في رأس السنة الصينية، ويتم غليها ثم تقديمها في شراب بنكهة الزنجبيل أحيانًا.

كوكو سابزي في إيران

نوع من فريتاتا مصنوع من البيض والأعشاب الطازجة، هذا الطبق المعطر والرائع تقليدي في نوروز، الاحتفال الفارسي بالعام الجديد الذي يحدث في بداية الاعتدال الربيعي.