الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موجة من الصقيع والأرصاد تحذر.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

طقس بارد
طقس بارد

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان رسمي بحالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة القادمة بداية من اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021 وحتى يوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021.

جاء في البيان أن هناك حالة غير مستقرة للطقس شديدة ممطرة بغزارة ورعدية تستمر لعدة أيام، على شمال البلاد خلال فترة رأس السنة وحتى أول أيام العام الجديد من سواحل المتوسط والدلتا والقناة وسيناء وحتى القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد.

وبنسبة كبيرة تلك الحالة يمكن أن تتسبب في خسائر على جنوب القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومناطق خليج السويس بسبب السيول والفيضانات المحلية التي من المتوقع حدوثها.

وأضاف البيان أن هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة، ووجود رياح شديدة الحدة يمكن ان تصل الى حد العواصف في بعض المناطق، مع إطلاق تحذيرات من وجود شبورة كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة.

أما عن درجات الحرارة فهي كالتالي:

طقس الإثنين 27 ديسمبر 2021:
القاهرة الكبرى: العظمى 19 والصغرى 11.
الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 9.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 10.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 18 والصغرى 10.
شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10.
جنوب الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10.

طقس الثلاثاء 28 ديسمبر 2021:
القاهرة الكبرى: العظمى 18 والصغرى 9.
الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17 والصغرى 10.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 10.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 17 والصغرى 10.
شمال الصعيد: العظمى 16 والصغرى 10.
جنوب الصعيد: العظمى 17 والصغرى 9.

طقس الأربعاء 29 ديسمبر 2021:
القاهرة الكبرى: العظمى 19 والصغرى 10.
الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 11.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 16 والصغرى 9.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 16 والصغرى 9.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 15 والصغرى 9.
شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 10.
جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 10.

ارصاد الحرارة الطقس درجات الحرارة حالة الطقس

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وائل لطفي

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