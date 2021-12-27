اليابان تُجري مناورات تُحاكي فرضية الاحتلال الأجنبي لجزر متنازع عليها

كشفت مصادر حكومية يابانية، اليوم الإثنين، أن اليابان أجرت مناورات الشهر الماضي في جزيرة نائية في الجنوب الغربي تحاكي فرضية أن قوات أجنبية قد احتلت جزر سينكاكو، وهي مجموعة من الجزر التي تديرها اليابان وتطالب الصين بها.

وقالت المصادر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" - إن التدريبات التي شاركت فيها قوات الدفاع الذاتي وخفر السواحل والشرطة اليابانية جرت في جزيرة غير مأهولة في محافظة ناجازاكي بملامح أرضية تشبه جزيرة يوتسوري، وهي إحدى الجزر الصغيرة التي تتشكل منها جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي.

وبعد التدريبات التي استمرت يومين من 20 نوفمبر في جزيرة تسوتارا في جوتو بمحافظة ناجازاكي، أوضحت الحكومة أن التدريبات تهدف إلى تحسين استجابة اليابان لحالات الطوارئ في مناطق الجزر بالبلاد، ولم تكن مخصصة لجزيرة معينة أو بلد.

يذكر أن جرز سينكاكو هي مجموعة من الجزر الصغيرة غير المأهولة التي تسميها الصين ديايو، وتوترت العلاقات بين اليابان والصين بسبب هذه الجزر الصغيرة، حيث ترسل بكين بشكل متكرر سفن خفر السواحل إلى المناطق المجاورة لها على الرغم من احتجاجات طوكيو.

وعلي صعيد أخر، ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، يفكر في حضور اجتماع في يناير بمدينة نيويورك لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وذكرت الوكالة، اليوم السبت، أن كيشيدا لا يشارك عادة في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والذي سيبدأ في 4 يناير، وما إذا كان كيشيدا سيفعل ذلك بالفعل غير مؤكد بسبب ارتفاع حالات متغير "أوميكرون" لفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.

وتعقد مؤتمرات الأمم المتحدة كل خمس سنوات لتقييم التقدم في نزع السلاح النووي وعدم انتشاره، وكان من المقرر عقد الجلسة التالية في العام الماضي، ولكن تم تأجيلها في ضوء جائحة كورونا.

وحضر كيشيدا في عام 2015، كعضو في مجلس النواب المنتخب من مدينة هيروشيما التي تعرضت للقصف الذري والمدافع عن عالم خال من الأسلحة النووية وكوزير للخارجية، الجلسة الأخيرة للمؤتمر.

