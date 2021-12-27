القوات الأمريكية العاملة في اليابان تبدأ اختبارات فيروس كورونا

ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الإثنين، أن القوات الأمريكية العاملة في اليابان بدأت إجراء اختبار أفرادها للكشف عن إصابات بفيروس كورونا قبل مغادرتها الولايات المتحدة متجهة نحو اليابان، بعد أن تبين أنها معفاة من القيام بذلك، فيما يتناقض مع إجراءات مراقبة الحدود اليابانية.

وأوضحت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” أن هذه الفجوة في خطوات مكافحة الفيروس قد ظهرت بعد الإبلاغ عن إصابة جماعية في معسكر هانسن التابع لقوات مشاة البحرية الأمريكية في محافظة أوكيناوا اليابانية في وقت سابق هذا الشهر.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي دوري، إنه أُبلغ أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في معسكر هانسن ارتفع إلى 258، مضيفًا "سنواصل مطالبة الجانب الأمريكي بتنفيذ شامل للإجراءات لمنع انتشار العدوى".

وأوضح أن القوات الأمريكية بدأت اختبار الإصابة بالفيروس منذ الليلة الماضية، كما شددت القوات الأمريكية في أوكيناوا قواعدها بشأن ارتداء أقنعة الوجه داخل وخارج مرافق القاعدة.

وبموجب اتفاقية بين اليابان والولايات المتحدة، تنفذ الولايات المتحدة إجراءات الحجر الصحي للأفراد العسكريين الأمريكيين عند وصولهم، مما يعني أنهم لا يخضعون لقواعد الحجر الصحي اليابانية في المطارات.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) بأن السلطات الصحية في البلاد على أهبة الاستعداد في ظل انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، حيث تم اكتشاف المتحور الجديد في 14 محافظة يابانية.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية أن المسئولين اليابانيين أكدوا اكتشاف 58 إصابة بالمتحور أوميكرون في أنحاء البلاد حتى الآن؛ من بينها إصابات لا يمكن تعقب مصدرها في طوكيو وأوساكا وكيوتو وآيتشي وفوكوكا.

وتم رصد غالبية الإصابات بأوميكرون في مسافرين وافدين من الخارج، حيث تعمل السلطات الصحية اليابانية على تتبع حركة آلاف المسافرين الآخرين الذين تعتبرهم مخالطين للأشخاص المصابين.

وتطالب الحكومة اليابانية المخالطين بالبقاء في فنادق مخصصة لمدة أسبوعين، وإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا (بي سي آر) كل بضعة أيام، إلا أن العدد المتزايد للمخالطين يزيد الضغط على مراكز الصحة العامة.