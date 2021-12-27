الإثنين 27 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اتفاقية جديدة

«أباتشي» الأمريكية تضخ 3.5 مليار دولار للبحث عن البترول بالصحراء الغربية

تعاون جديد بين مصر
تعاون جديد بين مصر وأباتشى الأمريكية

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وديفيد تشي نائب رئيس شركة أباتشي الأمريكية ومدير عام الشركة بمصر، اليوم الإثنين، اتفاقية.

وتلتزم شركة أباتشي الأمريكية، بموجب الاتفاقية، بإنفاق 3.5 مليار دولار كحد أدنى على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بصحراء مصر الغربية.

33
تعاون جديد بين مصر وأباتشى الأمريكية

وتأتي الاتفاقية الموقعة في إطار جهود التطوير والتحديث  المشتركة بين الجانبين، من خلال دمج مناطق امتياز شركتي خالدة وقارون للبترول  القائمتين بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة اباتشي  بما يسهم في رفع الكفاءة والاستثمار الأمثل للقدرات وتحقيق التميز في ظل المتغيرات الحالية.

كما تفتح المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى  في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مناطق الامتياز بالصحراء الغربية، والتوسع باستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج، الأمر الذى يحقق طموحات وأهداف قطاع البترول وشركة أباتشي لاستغلال إمكانيات التسهيلات الإنتاجية بالصحراء الغربية في تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة لصالح الجانبين.

333
تعاون جديد بين مصر وأباتشى الأمريكية
أباتشي الأمريكية البترول وزير البترول عابد عز الرجال الهيئة العامة للبترول الصحراء الغربية

مواد متعلقة

«الرؤية والإنجاز» يرصد أبرز تطورات قطاع البترول في 7 سنوات «إنفوجراف»

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم على أيمن منصور ندا بتهمة سب وقذف الإعلاميين

«أباتشي» الأمريكية تضخ 3.5 مليار دولار للبحث عن البترول بالصحراء الغربية

اليابان تُجري مناورات تُحاكي فرضية الاحتلال الأجنبي لجزر متنازع عليها

خبير أردني: «الحزام والطريق» موضوعًا رئيسيًا في التقارب العربي مع الصين

كوريا الجنوبية توافق على استخدام أقراص «فايزر» المضادة لـ«كورونا»

أسئلة المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

صور

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

محطة تل أبيب

المزيد

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية

إسرائيل تقر خطة لمضاعفة عدد المستوطنين فى الجولان المحتل

صحيفة عبرية: إسرائيل تدرس منح تسهيلات لغزة