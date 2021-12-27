«أباتشي» الأمريكية تضخ 3.5 مليار دولار للبحث عن البترول بالصحراء الغربية

اتفاقية جديدة

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وديفيد تشي نائب رئيس شركة أباتشي الأمريكية ومدير عام الشركة بمصر، اليوم الإثنين، اتفاقية.

وتلتزم شركة أباتشي الأمريكية، بموجب الاتفاقية، بإنفاق 3.5 مليار دولار كحد أدنى على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بصحراء مصر الغربية.

تعاون جديد بين مصر وأباتشى الأمريكية

وتأتي الاتفاقية الموقعة في إطار جهود التطوير والتحديث المشتركة بين الجانبين، من خلال دمج مناطق امتياز شركتي خالدة وقارون للبترول القائمتين بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة اباتشي بما يسهم في رفع الكفاءة والاستثمار الأمثل للقدرات وتحقيق التميز في ظل المتغيرات الحالية.

كما تفتح المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مناطق الامتياز بالصحراء الغربية، والتوسع باستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج، الأمر الذى يحقق طموحات وأهداف قطاع البترول وشركة أباتشي لاستغلال إمكانيات التسهيلات الإنتاجية بالصحراء الغربية في تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة لصالح الجانبين.