القمص شنودة يعقوب لـ«الدستور»: عملت على إنشاء أول «خولاجي» بلغة الإشارة

أكد القس شنودة يعقوب كاهن كنيسة مارجرجس بهليوبوليس وأول كاهن للصم والبكم خلال حواره مع “الدستور” أنه أحب تلك الخدمة من زوجته المهندسة سيسيل وبدأ خدمته عام 1985 بعد دراسته للكلية الإكليريكية مؤكدًا على سفره للعديد من البلاد لخدمة الصم والبكم وتعلم العديد من أساقفة الكنيسة لغة الإشارة.

وأضاف أول كاهن للصم والبكم خلال حواره، أن الخدمة لم تتوقف خلال فترة كورونا.. وأنه أقوم بسماعهم وسماع مشاكلهم واعمل على حلها وأقوم بصلاة القداسات الإلهية للصم والبكم في العديد من كنائس القاهرة الكبرى بالإضافة إلى أننا تقوم بالاتفاق على لغة الإشارة من خلال الرسومات التوضيحية.

- في البداية نريد أن نتعرف كيف بدأت الانضمام إلى خدمة الصم والبكم والخدمة في الكنيسة عامة؟

اسمي القس شنودة يعقوب وبالميلاد شاكر يعقوب سليمان، التحقت بالكلية الإكليريكية بعد دراستي للقانون وبدأت الخدمة من عام 1983، وتعلمت خدمة الصم والبكم على يد المهندسة سيسيل فأحببت الصم والبكم، وهي مهندسة حصلت على إجازة من عملها لتخدمهم فتعلمت منها لغة الإشارة، عامي 1985 و1986 وبدأنا الخدمة معًا وذلك من خلال انضمامي لخدمة انشأت في الكنيسة خدمة جديدة تحمل اسم "الذين ليس لديهم أحد يذكرهم" وخدمت معها لمدة سنتين ثم بعد ذلك تزوجنا.. وقمنا بعمل ورش عمل وتطوير الخدمة وخلال الخدمة بنشعر أبنائنا وبناتنا من الصم والبكم بأدميتهم ووجودهم وأنه لايوجد فرق في التعامل ونعمل على محاولة في تقريب الفكر والمسافات بيننا وبينهم وبينهم وبين أسرتهم وبينهم وبين المجتمع وبعد ذلك بدأت انا وتاسوني سيسيل بعمل الاجتماعات لهم والأنتقال من أسوان حتي الإسكندرية وذلك منذ عام 1984 وكرست نفسي للخدمة ووهبت لها حياتي في عام 1985.

- كيف كانت علاقاتك بالراحل البابا شنودة الثالث وماهي كواليس رسامتك قسًا؟

قام أبنائنا من الصم والبكم بطلب من قداسة البابا شنودة الثالث برسامتي قسًا لهم أكثر من مرة وذلك من الفترة 1986 حتي عام 1992 وقالوا له انهم يريدوني قسًا لهم وقرر رسامتي البابا شنودة الثالث في 14 مارس 1992 بعد ذلك صرت قسًا رسميًا وواصلت الخدمة معهم بالإشارات الدينية.

القمص شنودة يعقوب والانبا موسي

كيف ترى اهتمام الأساقفة بهم وكيف تتابع خدمة الصم والبكم عبر الإيبارشيات المختلفة؟

سافرت العديد من البلاد لخدمة أولادنا من الصم والبكم، وتعلم العديد من الآباء الأساقفة والمطارنة لغة الإشارة وكيفية التعامل معهم مثل الأنبا هدرا مطران أسوان والأنبا أندراوس أسقف أبوتيج بالإضافة إلى أنه يقوم بأخذ اعترافاتهم وقام برسامة أحد الأباء الكهنة لخدمتهم، وقام ايضًا الأنبا موسي أسقف الشباب بمشاركتهم في مهرجان الكرازة وإصدار الكتب والخدمات لهم في المهرجان كل عام وقام بإصدار كتاب صغير في المهرجان بلغة الإشارة يحتوي على الأسئلة والأجوبة بالإضافة أن الأنبا بيمن أسقف نقادة ورئيس لجنة الأزمات بالمجمع المقدس يقوم باستضافتنا كل عام حيث يتم عمل مؤتمرًا في الشتاء وآخر في الصيف للصم والبكم لكنه حاليًا متوقفًا بسبب كورونا.

القمص شنودة يعقوب والانبا موسي

- حدثنا عن كواليس خدمتك وعلاقاتك مع البابا شنودة الثالث في لغة الإشارة أثناء قداس العيد؟

البابا شنودة الثالث كنت دائمًا متواجد معه ولكننا نقوم بترجمة القداسات والعظات الخاصة به وكنت متواجدًا معه بإستمرار في الأعياد وكان في الحقيقة كنت أشعر دائمًا معه بالخدمة أكثر فكان دائمًا السؤال عني وعن خدمة الصم والبكم وماهي احتياجات الخدمة والمخدومين وكان قريبًا منهم وكان دائمًا على معرفة بمشاكل الصم والبكم فالبابا شنودة كان مثال للأب الحنين.

- حدثنا عن كيفية التعامل معهم وأبرز الإصدارات التي تصدرها الكنيسة لخدمة الصم والبكم؟

اجلس معهم واستمع لاعترافاتهم وأدرس لهم المحاضرات الكنسية، واخترنا إشارة لكل نبى وقديسا في الكنيسة من خلال الرسوم الدينية ثم نتفق على إشارة لهم وأصدرنا عدة قواميس، أ للعهد القديم وآخر للعهد الجديد الأسفار الكتاب المقدس، بالإضافة إلى أنه قمنا بتصوير أجزاء للأطفال أظهر فيهما أثناء الصلاة بلغة الإشارة كما قمنا بإصدار كتاب الأجبية، أو صلوات السواعى والذى يضم صلوات باكر والساعة الثالثة وصلاة النوم.

القمص شنودة يعقوب والانبا موسي

هل ساعدتك التكنولوجيا في التواصل مع الصم والبكم عن طريقها فحدثنا عن ذلك؟

بالطبع نعم فبدأنا ببث عظات والتراتيل والفيديوهات عبر “ساوند كلاود” و"الفيس بوك" أو ترتيلة بالإضافة إلى فيديوهات توعية بلغة الإشارة.

كما قمت بترجمة العديد من الأفلام المسيحية وقمت بشراكة بيني وبين دار الكتاب المقدس، وقمت بترجمة افلام ماجد توفيق فقمت بترجمة حوالي 40 فيلمًا على مدار سنوات طويلة كان آخرهم فيلم الراعي لقداسة البابا شنودة الثالث، وأولها فيلم الأنبا إبرام والذي أقيم بالشراكة مع كنيسة مارجرجس بهليوبوليس.

القمص شنودة يعقوب والانبا موسي

- متى بدأت عمليًا استخدام لغة الإشارة في القداس الإلهي وكيف؟

نحن دائمًا نقوم بعمل عدد من القداسات لخدمة الصم والبكم على مستوى القاهرة فهناك قداسًا لهم في مصر الجديدة وآخر في الهرم وآخر في شبرا قمنا مؤخرًا بصلاة القداسات في المقطم على الأقل مرة أو إثنان.. في بداية الخدمة قمنا بصلاة القداس الإلهي باللغة العادية إلا أنه بعد ذلك قمنا بعمل إشارة للسيدة العذراء مريم وقامت تاسوني سيسيل مع ابنائنا من الصم والبكم بإختيار الإشارة المناسبة للشخصية وبعد ذلك نقوم برسمها، ثم أصدرنا قاموس لغة الإشارة الأول فى العالم العربى، واتجهنا لإنتاج العديد للمسرحيات الدينية بنفس اللغة أيضًا وبعدها قمنا بترجمة المزامير إلى لغة الإشارة والصلوات إلى لغة الأشارة فنقوم برسم الصورة ونتفق على الإشارة سويًا حتى تصبح بيننا وبينهم المصداقية الكاملة.. وبدأت بتحفظيهم ألحان الكنيسة وترانيم والقداسات الإلهية وما هي صلاة الشكر والصلح حتى تم إصدار الخولاجي المقدس مخصص للصم والبكم وقمنا إصدار حلقات تعليمية لهم وقمت بترجمة العديد من البرامج المسيحية في القنوات المسيحية إلى لغة الإشارة مثل برامج الأنبا بنيامين مطران المنوفية" ساعة على الهوا" بقناة مي سات، وبرنامج " بستان العقيدة" .

وبعد ذلك تم اتساع الخدمة فأنتجت مع الكنيسة سلسلة لقاموس لغة الإشارة تضم الأجبية والخولاجي المقدس والصلوات المسيحية.

كما قمت بإستخدام الإشارات مترجمة عبر رسوم توضيحية للشخصيات المختلفة حتى نتفق عليها جميعًا.

القمص شنودة يعقوب والانبا موسي

- كيف تتعامل الكنيسة لأخذ اعترافاتهم وكيف تهتم بالتواصل مع الصم واليكم وكيف تعاملت معهم خلال فترة كورونا وهل توقفت في تلك الفترة؟

أقضي أوقاتًا طويلة لسماعهم وسماع اعترافاتهم بالإضافة إلى سماع ممن لديهم مشاكل أو وشكاوي المتألمين ونعمل على حلها بالإضاقة إلى عقد اجتماعات يومية، كما أقوم بأخذهم إلى أحد بيوت الخلوة بوادي النطرون لسماعهم وأخذ اعترافاتهم.

والخدمة لم تتوقف خلال أزمه كورونا بل حدث العكس، فإنني استغليت تلك الفترة كنت بقوم برحلات في أحد بيوت الخلوة في وادي النطرون ونصلي القداسات الإلهية وكنت أقوم بسماعهم وإلقاء العظة الروحية لهم.

هل تقوم الكنيسة بتدريبهم على الخياطة والنجارة والأنشطة المختلفة؟

نعم فقد قمنا بتجهيز مكان معد لهم ومخصص لهم يقوم بتعليمهم الأعمال اليدوية مثل الرسم والخياطة وغيرها من الأعمال اليدوية.