الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عضو عن الليكود: حكومة اسرائيل فشلت فى التعامل مع التطعيم ضد كورونا

أرشيفية
أرشيفية

قال عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الإسرائيلى “جادى يفركان” نقلا عن  القناة السابعة الإسرائيلية:  إن الحكومة الائتلافية الحالية فشلت فى تعاملها مع مبادرة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

 

وتابع: الجمهور يفقد الثقة بوزير الصحة ورئيس الوزراء اللذين يغيران رأيهما بشأن كورونا ثلاث مرات فى اليوم، وفى النهاية يتفاجأن من سبب رفض الجمهور الامتثال للقواعد".

يأتي هذا فيما قال مسئولو الصحة في إسرائيل إن إصابات متحور "أوميكرون" في إسرائيل تضاعفت 20 مرة في الأيام العشرة الأخيرة.
وأضاف مسئولو الصحة- حسبما أفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت" اليوم- أنه إذا لم يتباطأ معدل العدوى الحالي، فقد تشهد إسرائيل عدد إصابات يتجاوز عتبة الـ10 آلاف في غضون أسبوعين فقط من الآن.


وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد ذكرت فى وقت سابق أن معدل الإصابة بالفيروس التاجي تجاوز 2٪ لأول مرة منذ أواخر أكتوبر.
من جانبه، أوضح البروفيسور عيران سيجال، مهندس نموذج التنبؤ بكوفيد بمعهد وايزمان أنه "في الأيام القليلة الماضية، قفز عدد مرضى "أوميكرون" في البلاد من حوالي 20 مريضًا يوميًا إلى 450 مريضًا، وهذه زيادة بأكثر من 20 مرة".
وأضاف: “فى تقديري أنه في غضون أسبوع من الآن سنرى الآلاف من حالات "أوميكرون"، التي يتم التأكد منها، ومن المحتمل في غضون أسبوعين أن نتجاوز الرقم القياسي لحالات كوفيد اليومية".

وكان قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه بدأ عزلًا ذاتيًا في منزله اليوم الأحد بانتظار نتائج فحص كوفيد-19 بعد ثبوت إصابة ابنته البالغة من العمر 14 عامًا بفيروس كورونا.

وغادر بينيت الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزرائه، وتوجه إلى المنزل بعد أن علم بثبوت إصابة ابنته الذي جاء وسط انتشار سريع للعدوى في إسرائيل بسبب متحور أوميكرون. 


 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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