التحالف الدولى يعلن سحب كافة قواته القتالية من العراق

قال التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ضد تنظيم "داعش"، إنه لم تعد لديه قوات قتالية في العراق منذ أوائل ديسمبر الجاري.

وتابع: "اعتبارا من 9 ديسمبر، لم تعد هناك قوات أمريكية أو قوات للتحالف تخدم بدور قتالي في العراق"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام روسية اليوم الإثنين.

وأضاف التحالف: "لقد كنا متقدمين على الجدول الزمني (بشأن سحب القوات القتالية)، وقمنا بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الحوار بين الولايات المتحدة والعراق" مؤكدا على ان الانتقال المبكر ممكنا بسبب التقدم الهائل الذي حققته قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة (الخاصة بإقليم كردستان شمالي البلاد)، في تطوير القدرة والقابلية على قيادة القتال ضد عصابات داعش الإرهابية".

وأردف: "بالنسبة للقوات الأمريكية وقوات التحالف المتبقية في العراق، فإن المهمة الأساسية هي تقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الأمن العراقية من الحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش".

جدير بالذكر انه في 26 يوليو الماضي، اتفقت بغداد وواشنطن على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الجاري 2021، مع الإبقاء على مستشارين ومدربين أمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية.

وكانت واشنطن قد قادت منذ عام 2014، تحالفا دوليا ضد "داعش" في الجارتين العراق وسوريا، تولى مهمة تقديم الدعم اللوجستي والاستخباري والجوي للقوات العراقية في عملياتها العسكرية ضد التنظيم.

ياتي هذا فيما ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي أن طائرات القوة الجوية العراقية نفذت 14 ضربة جوية لتدمير كهوف وأوكار تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، بمنطقة جبال حمرين في ديالي.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقي- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا» اليوم الأحد- أنه خلال عملية أمنية واسعة ضمن قاطع قيادة عمليات ديالي، نفذ سلاح القوة الجوية 14 ضربة جوية دقيقة بواسطة طائرات «L159 - F16»، ما أسفر عن تدمير مجموعة من الكهوف والأوكار للإرهابيين في جبال حمرين.

وأكدت أن القوات الأمنية عازمة على مطاردة العناصر الإرهابية في مختلف المناطق، وسيكون هناك عمليات استباقية أخرى وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة لدك أوكار الإرهابيين بناءً على خطة مكثفة.