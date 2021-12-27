تقرير: كوريا الشمالية توسع نطاق التعليم عبر الإنترنت

ذكرت وسائل إعلام حكومية كورية شمالية اليوم الاثنين أن بيونج يانج تعمل على تعزيز التعليم عبر الإنترنت في

الجامعات الكبرى، في إطار الجهود المبذولة لتدريب "العاملين من ذوي القدرات الفكرية" والخبرات العلمية والتكنولوجية.



وقالت صحيفة "رودونج شينمون"، وهي الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية، إن حوالي 100 ألف عامل مسجلون حاليا في الفصول عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 10 آلاف سجلوا حديثا خلال هذا العام.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية تسلط الضوء على جهودها لتطوير نظام التعليم عن بعد، كأداة لمساعدة العمال على اكتساب "العلوم والتكنولوجيا الحديثة" الضرورية في أماكن عملهم.



وقد أطلقت كوريا الشمالية أول برنامج تعليمي عبر الإنترنت منذ 10 سنوات في جامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا، وظلت أعداد الطلاب المسجلين في الدورات التعليمية عبر الإنترنت في زيادة مستمرة، وفقًا لوسائل الإعلام

الحكومية.



وقالت الصحيفة: "في جميع أماكن العمل، هناك عمال حريصون على المساهمة في ثروة وقوة وطنهم من خلال تعلم المزيد من العلوم والتكنولوجيا".



يُذكر أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-أون" شدد على أهمية العلم والتكنولوجيا للتنمية الاقتصادية التي تعتمد على الذات، وسط العقوبات المفروضة ضد البلاد بسبب برامجها النووية والصاروخية.

وعلى صعيد آخر، خصص مرفق "كوفاكس"، وهو منصة عالمية لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، 1.29 مليون جرعة إضافية من لقاحات "كوفيد-19" لكوريا الشمالية.

وقال متحدث باسم التحالف العالمي للقاحات والتحصين "GAVI"، الذي يدير مرفق كوفاكس، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إن المنظمة تواصل المناقشات مع كوريا الشمالية لتسليم اللقاحات.

وأوضح أن "كوفاكس"، خصص ما مجموعه 8 ملايين و115 ألفا و600 جرعة من لقاحات "كوفيد-19" لكوريا الشمالية، بما في ذلك مليون و288 ألفا و800 جرعة من لقاح أسترازينيكا تم تخصيصها مؤخرًا.

ومن المتوقع أن تكون الكمية كافية لتطعيم 4 ملايين و57 ألفا و800 شخص أو حوالي 16% من إجمالي سكان كوريا الشمالية.

وفي شهر مارس الماضي، خصص كوفاكس مليونا و992 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا لكوريا الشمالية لأول مرة، وفي نهاية نوفمبر، خصص 73ر4 مليون جرعة إضافية.

وعلى الرغم من أن كوفاكس قال إنه سيستبعد الدول التي لا ترغب في تخصيص اللقاحات لها من قائمة التوزيع الإضافي، لكن تم إدراج كوريا الشمالية ضمن القائمة، فيبدو أن كوريا الشمالية أبدت رغبتها في الحصول على اللقاحات من كوفاكس.

وفيما يتعلق بنحو 2.97 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني خصصها كوفاكس لكوريا الشمالية، وقالت كوريا الشمالية إنه يمكن إعادة توزيع الجرعات للدول الأخرى.