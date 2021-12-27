الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الريال اليمنى يتعافى ويشهد تحسنا ملحوظا أمام العملات الأجنبية

الريال اليمني
الريال اليمني

شهد سعر صرف الريال اليمني في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تحسنا ملحوظا أمام العملات الأجنبية مع تراجع عمولة التحويل إلى 28%.

وذكرت مواقع إخبارية محلية أن سعر الريال في السوق السوداء سجل صباح اليوم وصل إلى 830 ريالا للدولار للشراء و840 ريالا للبيع.

فيما بلغ سعر الريال وفق آخر تحديث للبنك المركزي في عدن، 799 ريال للدولار الواحد لشراء و830 ريالا للبيع.

ويواجه اليمن، الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة نتيجة تراجع عائدات النفط التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد، وتوقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية.


وكانت قيمة العملة اليمنية شهدت في الآونة الأخيرة موجة هبوط حاد دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق في مطلع الشهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار، في أسوأ انهيار لقيمته في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل سبع سنوات، ومما أطلق شرارة زيادات حادة في الأسعار وسط تصاعد التحذيرات من وقوع كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.

و في سياق متصل ، ذكر أحد الصيارفة في عدن لـ"رويترز" أن قيمة العملة المحلية واصلت تحسنها النسبي المستمر منذ أسبوعين لتسجل ارتفاعا كبيرا في تعاملات أسعار صرف في السوق الموازية (السوداء)  إلى نحو 1085 ريالا للدولار الواحد للشراء و1290 ريالا للبيع مقارنة مع 1330 مقابل الدولار للشراء و1365 للبيع مساء أمس السبت . وكانت تبلغ 1600 ريالا للدولار قبل أسبوعين.


وقال عبدالله عليوة، الموظف بإحدى شركات الصرافة بعدن، لرويترز إن عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خفيفة وإن ثمة هبوطا متسارعا لسعر الدولار أمام الريال.


وأضاف أن هناك حالة ارتباك في السوق أدت إلى عدم استقرار سعر الصرف وأن الفارق بين سعر البيع والشراء كبير في ظل التطورات السياسية والاقتصادية وترقب إجراءات حكومية.


وأكدت المجموعة الرباعية  دعمها "لإجراءات الحكومة اليمنية والبنك المركزي الهادفة لتحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني"، وسط أزمة اقتصادية وتمويلية حادة وانهيار العملة المحلية جراء حرب دامية مستمرة منذ سبع سنوات.

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وائل لطفي

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