الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيرو تعتزم شراء 55 مليون لقاح لإعطاء جرعة رابعة عام 2022

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت حكومة البيرو اعتزامها شراء 55 مليون لقاح مضاد لكوفيد عام 2022 لإعطاء جرعة رابعة للطواقم الصحية والفئات الضعيفة في المجتمع.


وقال وزير الصحة هيرناندو تشيفالوس للصحفيين "اتفقنا مع مختبرات مختلفة على شراء 55 مليون لقاح كوفيد العام المقبل (...) ما يسمح لنا بإعطاء جرعة رابعة معززة لجميع الفئات الضعيفة وللطواقم في خط المواجهة الأول (الأطباء والممرضات)".


وأشار الى أن إعطاء جرعة رابعة بعد مرور ثلاثة أشهر على الثالثة يعتمد على تطور وضع الوباء في البلاد.


وأكد الوزير شراء لقاحات من شركة فايزر والبدء بتلقيح الأطفال من عمر 5 سنوات حتى 11 بداية يناير.


وتضاعفت الإصابات اليومية في البيرو الشهر الماضي لتصل الى 1,500، في حين ارتفعت الوفيات الى 50 يوميا.


وحظرت الدولة الأميركية الجنوبية التجمعات العائلية والاحتفال بعيدي الميلاد ورأس السنة، كما فرضت حظر تجول بين الساعة 11 مساء والرابعة صباحا.


وتأمل البيرو بهذه الإجراءات التخفيف من انتشار متحورة أوميكرون التي سجلت البلاد 71 إصابة بها، وفق وزارة الصحة.


ومددت الحكومة البيروفية حتى 31 كانون الثاني/يناير حالة الطوارىء المفروضة منذ 21 شهرا بسبب الوباء.


ويبلغ عدد سكان هذه الدولة الواقعة في الأنديز 33 مليون نسمة، ولديها أعلى معدل وفيات بسبب الوباء في العالم يبلغ 6,122 لكل مليون نسمة، وفقا لتقرير لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية.


وسجلت البيرو أكثر من مليوني إصابة بكوفيد وأكثر من 202 ألف وفاة منذ آذار/مارس 2020.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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