7 سنوات تنمية.. حصاد مشروعات وإنجازات الدولة في الصعيد (انفوجراف)

قررت الدولة المصرية رفع الظلم والتهميش عن محافظات الصعيد، وظهر ذلك جليًا من خلال المشروعات التنموية التى افتتحها الرئيس مؤخرًا، التى مهدت لها الدول قبل سنوات بالعديد م مشروعات البنية التحتية تمهيدًا لدمج الصعيد ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 نحو بناء الجمهورية الجديدة.

افتتاحات الرئيس السيسي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية تؤكد على رؤية مصر نحو التنمية الشاملة بحلول 2030، وبدأت عملية التنمية في محافظات الصعيد منذ عام 2014، حيث بلغت تكلفة التمويل في المشروع التي تم تنفيذها على مدار السنوات السبع الماضية ما يقرب من 400 مليار جنيه.

وفي الانفوجراف التالي نوضح عددًا من مشروعات تنمية الصعيد وتكلفتها خلال السنوات الماضية، مستندين على تصريحات رئيس هيئة تنمية الصعيد التي ذكر فيها بالأرقام حجم الاستثمارات في الصعيد خلال السنوات الماضية، وكان آخرها افتتاح الرئيس السيسي مجمع أسيوط لإنتاج البنزين الذي يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية.

بلغت حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد خلال الخمس سنوات الماضية قرابة 160 مليار جنيه، بما يشكل حوالي 20% من جملة الاستثمارات الحكومية.

تم توجيه ما يقرب من41 مليار جنيه إلى محافظتي سوهاج وقنا، حيث يشكل التعداد السكاني لهاتين المحافظتين حوالي 10% من سكان الجمهورية.

إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى للبرنامج حوالي 3707 مشروع بالمحافظتين موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية.

جارِ الانتهاء من ترسية خطة المرحلة الأولى لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية المستهدفة بالمحافظتين، ساهم في توفير حوالي ٢٥٠ ألف فرصة عمل.

في الفترة من (2016/2017) إلى (2019/2020) تم توجيه استثمارات حكومية بلغت حوالي 14.3 مليار جنيه في محافظة قنا، و15.3 مليار جنيه لمحافظة سوهاج.

حجم الاستثمارات في سوهاج وقنا

في الفترة من (2016/2017) إلى (2019/2020) تم توجيه استثمارات لصالح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بحوالي 2.8 مليار جنيه لمحافظة قنا، و3 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، بنسبة19.6% من جملة الاستثمارات الحكومية و نسبة 53.4% من تمويل قرض البنك الدولي.

برنامج التنمية في الصعيد من 2017 إلى 2019

خلال العام المالي (2020/2021)، تم اعتماد استثمارات بقيمة 2.9 مليار جنيه لصالح برنامج تنمية التنمية المحلية بصعيد مصر، منها 1.3 مليار جنيه لمحافظة قنا، و1.6 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، يشكل التمويل المتاح من القرض نسبة 61%.

برنامج التنمية في الصعيد من 2020 إلى 2021

استحوذت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظتين على النسبة الأكبر 43% من جملة الاستثمارات، يليها مشروعات الطرق والنقل بنسبة 22.3%، ثم قطاع دعم الوحدات المحلية بنسبة 9.3%، وقطاع تحسين البيئة بنسبة 8.3%.

ترتيب المشروعات

تنفيذ 532 مشروع في محافظة قنا، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، و1217 مشروع في محافظة سوهاج، بتكلفة 1.1 مليار جنيه.

*في محافظة سوهاج تم تنفيذ البرنامج في: (التكلفة بالمليون)

مراكز في محافظة سوهاج أَنشئت بها المشروعات

تم تنفيذ مجمعات صناعية بمحافظتي سوهاج وأسوان.

على مستوى قرى الصعيد

تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه لتنفيذ 502 مشروع من بينهم مبلغ 700 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية لتنفيذ 162 مشروع و3.1 مليون جنيه من الجهات المشاركة لتنفيذ عدد 340 مشروع:

مشروعات قرى الصعيد

من بين تلك المشروعات:

بعض المشروعات التي تم الانتهاء منها

تدعيم الوحدات المحلية جارِ العمل بـ 4 مشاريع من إجمالي 5 مشروعات بتكلفة 7.21 مليون جنيه.

تغطية المصارف والتي يبلغ تكلفتها 25 مليون جنيه وجارِ العمل في مشروعين.

استكمال شبكة صرف صحي بالقرى بتكلفة 94.0 مليون جنيه.

جارِ العمل بمشروع تحسين بيئة بتكلفة 2.1 مليون جنيه.

الانتهاء من تطوير 9 مراكز تكنولوجية في كافة مراكز محافظة قنا.

*على مستوى كل محافظات الصعيد خلال 4 سنوات تم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعًا بتكلفة 433.3 مليون جنيه، منها:

بعض المشروعات التي تم الانتهاء منها في 4 سنوات

زيادة عدد المصانع في الصعيد من 500 إلى 800 مصنعًا خلال عامين ونصف.