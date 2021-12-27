الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلة «لايف ساينس» ترشح المدينة المفقودة بالأقصر ضمن أهم الاكتشافات الأثرية فى 2021

المدينة الذهبية المفقودة
المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر

رشحت مجلة "لايف ساينس" العلمية البارزة "المدينة الذهبية المفقودة" في الأقصر ضمن قائمتها لأهم وأبرز 10 اكتشافات أثرية في العالم لعام 2021، واصفة الاكتشاف بأنه يعد من "أفضل قصص التاريخ والآثار التي وقعت هذا العام"، على الرغم من استمرار الظروف المرتبطة بجائحة فيروس كورونا. 

 

ولفتت المجلة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى أن علماء الآثار في مصر عثروا في أبريل الماضي على مدينة كانت مفقودة تحت الرمال بالأقصر (طيبة القديمة) عُرفت باسم "صعود آتون" ويعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، الذي حكم بين عامي 1391 و 1353 قبل الميلاد. 

 

وأوضحت أن المدينة تحتوي على العديد من المنازل والمباني الإدارية ومخبز كبير ومنطقة مخصصة لإنتاج للطوب اللبن إلى جانب العديد من المدافن والمقابر. 

 

وتابعت أن الوثائق التاريخية تشير إلى أن الفرعون أمنحتب الثالث كان لديه ثلاثة قصور ملكية في المدينة ، ولا تزال الحفريات الأثرية جارية، لافتا إلى أن مصر وجود المدينة كان معروفًا من السجلات التاريخية ولكن لم يتم اكتشافه حتى هذا العام.

 

ونقلت المجلة عن عالم الآثار المصري زاهي حواس، الذي قاد عمليات التنقيب في "المدينة الذهبية المفقودة"، قوله إن "العديد من البعثات الأجنبية بحثت عن هذه المدينة ولكن لم يعثر عليها أحد منها قط". 

 

واستحوذ اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة" صعود آتون" على اهتمام العديد من الصحف الدولية؛ حيث وصفتها صحيفة "الجارديان" بأنها تعد أكبر مدينة يتم اكتشافها وواحدة من الاكتشافات الأثرية الأكثر أهمية منذ اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون منذ ما يقرب من قرن من الزمان، فيما اعتبر موقع "ناشونال جيوغرافيك" الكشف بأنه "مذهل" ووصف المدينة الذهبية بأنها أكبر حواضر مصر القديمة التي تمنح فهمًا أعمق للحياة اليومية للمصريين القدماء. 

مجلة لايف ساينس المدينة الذهبية المفقودة الأقصر اكتشافات دحلان التاريخ الاثار صعود آتون

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