بوتين يبحث «خيارات أخرى» إذا رفض الغرب الضمانات الأمنية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه سيفكر مليا في عدد من الخيارات في حال فشل الغرب في تلبية مسعاه للحصول على "ضمانات أمنية" تحول دون ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو.

وقدمت موسكو مسودات وثائق أمنية أوائل هذا الشهر، تطالب الناتو برفض عضوية أوكرانيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى، والتراجع عن الانتشار العسكري للحلف في وسط وشرق أوروبا.

وقدمت موسكو مسودات وثائق أمنية أوائل هذا الشهر، تطالب الناتو برفض عضوية أوكرانيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى، والتراجع عن الانتشار العسكري للحلف في وسط وشرق أوروبا.

ودعا بوتين دول الغرب إلى التحرك بسرعة لتلبية مطالبه، محذرا من أن موسكو ستضطر إلى اتخاذ "تدابير عسكرية تقنية مناسبة" إذا واصل الغرب ما سماه "مساره العدواني على عتبة وطننا".

وردا على سؤال حول رد موسكو، قال بوتن في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الروسي، الأحد: "قد يكون الرد متنوعا. الأمر سيعتمد على المقترحات التي سيقدمها لي خبراؤنا العسكريون".

ورفضت الولايات المتحدة وحلفاؤها تقديم نوع الضمان الذي يطالب به بوتن بشأن أوكرانيا، مشيرين إلى مبدأ الناتو الذي يتيح العضوية لأي دولة مؤهلة.

بيد أنهم وافقوا على بدء محادثات أمنية مع روسيا الشهر المقبل لبحث مخاوفها. وقال بوتن إن المحادثات مع الولايات المتحدة ستعقد في جنيف.

وبالتوازي، من المقرر إجراء مفاوضات بين روسيا وحلف الناتو، ويتوقع إجراء مناقشات أوسع تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال بوتين، في تصريحات بثت الأحد، إن روسيا قدمت مطالبها على أمل الحصول على رد بناء من الغرب.

وأضاف: "لم نقدم على هذا الأمر لنصل إلى طريق مسدود، لكن بغرض التوصل إلى نتيجة دبلوماسية تفاوضية سيتم تحديدها في وثائق ملزمة قانونا".

كما شدد بوتن على أن منح الناتو عضويته لأوكرانيا أو نشر أسلحة الحلف هناك بمثابة خط أحمر لموسكو لن يسمح للغرب بتجاوزه.

وقال: "ليس لدينا مجال للتراجع"، مضيفا أن الناتو يمكن أن ينشر صواريخ في أوكرانيا تستغرق أربع أو خمس دقائق فقط للوصول إلى موسكو.

وأضاف: "لقد دفعونا إلى حد لا يمكننا عبوره. لقد أخذونا إلى النقطة التي يجب أن نقول لهم عندها ببساطة: توقفوا".