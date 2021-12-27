الرئيس الإيرانى يحذر من محاولات «المغرضين» لتدمير العلاقات بين طهران ودول الجوار

حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من محاولات "مضمري السوء" الرامية إلى تدمير العلاقات بين إيران ودول الجوار، مشددًا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر ومراقبة الأمور في هذا الصدد، وجاء تصريح "رئيسي" خلال عقده اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد الرئيس الإيراني، أن طهران سخرت طاقاتها لتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، مضيفًا أن بلاده "حققت النجاح في هذا المسار".

وأضاف أنه في ضوء التقارير الإحصائية الأخيرة التي أظهرت تسجيل نمو بواقع 40 بالمئة في مجال الصادرات غير النفطية الإيرانية، "يوجد هناك المغرضون الذين يسعون إلى تدمير العلاقات بين إيران مع جيرانها، ما يوجب أخذ الحيطة والحذر ومراقبة الأمور في هذا الخصوص".

وعلى صعيد آخر، تعيد السلطات الصحية الإيرانية النظر في سياسة مكافحة فيروس كورونا، بما يمكن أن يعني إغلاقًا جديدًا في المستقبل القريب، في الوقت الذي يكافح فيه المسؤولون انتشار المرض بفعل المتحور الجديد "أوميكرون".

وقال وزير الصحة بهرام عين اللهي: "بسبب متحور أوميكرون الجديد، نخطط لإعادة التفكير داخل فريقنا المعني بإجراءات التصدي لأزمة فيروس كورونا"، مضيفًا أن ذلك قد يشمل الإغلاق، كما أن حالة الإبقاء على فتح المدارس متروكة للمناقشة.

وقال في حديث لوكالة أنباء الطلبة (إيسنا)، إن مستشفيات البلاد ووحدات العناية المركزة بحاجة إلى إعداد نفسها لموجة جديدة من الإصابات.

وتسعى حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي جاهدة لتجنب المزيد من الإغلاقات، حيث يعاني الاقتصاد بالفعل بسبب العقوبات الأمريكية، التي تسببت في أسوأ أزمة مالية في تاريخ إيران الحديث.

غير أن البلاد أبلغت عن أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون يوم الأحد، وتشعر الحكومة أنه ليس أمامها الآن خيار سوى اتباع نصيحة خبراء الصحة بها وإغلاق الحياة العامة.

وكانت إيران واحدة من أكثر الدول تضررًا في المراحل الأولى من الجائحة، ولم يبدأ الوضع في الانحسار إلا قبل نحو ستة أشهر، بمجرد توافر التطعيمات، وتم حتى الآن تطعيم نحو 60% من سكان البلد تطعيمًا كاملًا، وبدأت السلطات في إعطاء جرعات معززة.