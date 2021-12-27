مصرع شخص وإصابة زوجته وطفليهما فى حادث تصادم بالغربية

لقي شخص مصرعه وأصيبت زوجته وطفلاهما، في حادث تصادم، مساء أمس الأحد، على طريق "بلكيم- السنطة" في محافظة الغربية، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى السنطة المركزي.



تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق (بلكيم - السنطة)، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية، إلى مكان البلاغ، وتبين تصادم دراجة نارية يستقلها 4 من أسرة واحدة، مع عربة كارو، قطعت الطريق بشكل مفاجئ، من أحد الأراضى الزراعية المجاورة للطريق.



وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة النارية، وإصابة زوجته وطفليهما، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى السنطة المركزي وحرر محضر وأخطرت النيابة لتتولي التحقيق.

وفي وقت سابق، لقى عامل مصرعه وأصيب 6 آخرون في حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بسيارة أجرة على الطريق الدائرى الإسكندرية - القاهرة، بجوار كوبري الدلجمون بدائرة مركز مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، ما أدى إلى انقلاب السيارة الأولى ربع نقل بنهر الطريق، وانقلاب السيارة الأجرة بالأراضي الزراعية المجاورة للطريق.



وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائري الإسكندرية - القاهرة، بجوار كوبري الدلجمون بدائرة مركز مركز كفر الزيات وسقوط مصابين ومتوفين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين إلى أن عجلة السيارة ربع نقل وتحمل لوحات معدنية أرقام “م ط ب 4752” قيادة سلام حجازي محمد، 37 عامًا، سائق، ويقيم بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، اختلت من يد السائق، ما أدى إلى اصطدامها بالسيارة الأجرة وتحمل لوحات معدنية أرقام “ل و ج 3785” قيادة محمد رفعت المحص،31 عامًا، سائق، ويقيم بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ.