المالكى: القيادة الفلسطينية تواصل التحرك دوليًا لوقف جرائم إسرائيل

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن القيادة بعثت رسائل لكافة دول العالم "للتحرك لوقف جرائم إسرائيل والمستوطنين قبل فوات الأوان".

وأضاف، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن تحركات القيادة الفلسطينية تأتي "قبل اتخاذ قرارات حاسمة من المجلس المركزي لا يمكن العودة عنها مع استمرار إسرائيل في تنصلها من الاتفاقيات"، مؤكدا أن القيادة "لن تنتظر طويلا".

وأوضح أن حكومة إسرائيل "مبنية على الاستيطان والتغول، وهي تصعد في كافة المناطق بتكامل ما بين جيش الاحتلال والمستوطنين لنهب المزيد من الأراضي".

وأشاد المالكي بـ"نجاح الجهود الدبلوماسية في توفير التمويل للجنة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في جرائم الاحتلال في غزة رغم معارضة إسرائيل ومحاولتها عرقلة عملها".

وأشار إلى استمرار المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية ورفع تقارير دورية لها، مؤكدا أنه منذ تغيير مدعي عام المحكمة وحتى الآن، لم يتم السير في التحقيقات بالتزامن مع وجود ضغوط من الولايات المتحدة وإسرائيل لمنع فتح التحقيق بالجرائم.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، تسجيل 7 وفيات و180 إصابة جديدة بكورونا و277 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت "الكيلة"، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في بيت لحم، وحالة في الخليل، وأخرى في جنين.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 54 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 103 مصابين، بينهم 12 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.