الإثنين 27 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المالكى: القيادة الفلسطينية تواصل التحرك دوليًا لوقف جرائم إسرائيل

رياض المالكي
رياض المالكي

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن القيادة بعثت رسائل لكافة دول العالم "للتحرك لوقف جرائم إسرائيل والمستوطنين قبل فوات الأوان".

وأضاف، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن تحركات القيادة الفلسطينية تأتي "قبل اتخاذ قرارات حاسمة من المجلس المركزي لا يمكن العودة عنها مع استمرار إسرائيل في تنصلها من الاتفاقيات"، مؤكدا أن القيادة "لن تنتظر طويلا".

وأوضح أن حكومة إسرائيل "مبنية على الاستيطان والتغول، وهي تصعد في كافة المناطق بتكامل ما بين جيش الاحتلال والمستوطنين لنهب المزيد من الأراضي".

وأشاد المالكي بـ"نجاح الجهود الدبلوماسية في توفير التمويل للجنة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في جرائم الاحتلال في غزة رغم معارضة إسرائيل ومحاولتها عرقلة عملها".

وأشار إلى استمرار المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية ورفع تقارير دورية لها، مؤكدا أنه منذ تغيير مدعي عام المحكمة وحتى الآن، لم يتم السير في التحقيقات بالتزامن مع وجود ضغوط من الولايات المتحدة وإسرائيل لمنع فتح التحقيق بالجرائم.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة،  تسجيل 7 وفيات و180 إصابة جديدة بكورونا و277 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت "الكيلة"، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في بيت لحم، وحالة في الخليل، وأخرى في جنين.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.       

وأشارت إلى وجود 54 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 103 مصابين، بينهم 12 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فلسطين إسرائيل المالكي الدولى مستوى الفلسطينى القيادة الفلسطينية جرائم فلسطيني مستويات فلسطي الفلسطينية تواصل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

«الصحة»: تسجيل 823 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

مبروك عطية يرد: ما حكم قراءة الأبراج على سبيل التسلية؟

أسئلة المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائي

ضبط 450 كيلو لحوم ودجاج فاسد بمطعم شهير في العجوزة (صور)

تكريم أحمد عبدالعزيز ضمن ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

«يطل على كوكب أحمر».. صدور الرواية الأولى للشاعر عبدالنّبى عبّادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

صور

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقر خطة لمضاعفة عدد المستوطنين فى الجولان المحتل

صحيفة عبرية: إسرائيل تدرس منح تسهيلات لغزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي يبدأ عزلًا ذاتيًا بعد ثبوت إصابة ابنته بكورونا