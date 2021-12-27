بعجينة السكر.. أسماء تبدع فى عمل بيت بابا نويل وديكورات رأس السنة

قررت الفتاة الثلاثينية أن تحتفل بالكريسماس بطريقتها الخاصة، لتقوم بعمل حلوى من عجينة السكر على هيئة بيت بابا نويل وشجر الكريسماس والزينة المبهجة احتفالا برأس السنة مع أسرتها بالمنزل.

عيد الميلاد.. بعجينة السكر

تقول أسما عطية، ذات الـ٣٣ عاما: "من صغري بحب أعمل تورت والكيك وكنت بتفرج على الفيديوهات على اليوتيوب وأطور من نفسي باستمرار وعلمت نفسي بنفسي وكنت بحب أعمل أشكال كتير بالنوع المفضل ليا".

أسما عطية

تروي أسماء أنها تعلمت طريقة عمل التورتة من والدتها فاعتادت على الوقوف معها أثناء عمل الحلوى، وسعت لأن تضيف لمساتها الفنية فتعلمت كيفية تزيين الطرق وتضيف النكهات والألوان.

أسماء: أسعى دائما للابتكار وعمل تورت مجسمة للمناسبات

كانت أسرة أسماء الداعم الأساسي لها في تحقيق حلمها وبدأت موهبتها في منزلها فكانت تسعى دائما للابتكار وعمل تورت مجسمة للمناسبات بجميع النكهات، وصنع بابا نويل على هيئة حلوى.

وأضافت الفتاة الثلاثينية أنها تحب الحلوى مما دفعها لتصمم على أن تطور ذاتها إلا أن فتحت مشروعًا خاصًا بها في مطبخها الصغير وتقوم بصنع الحلوى.

أسماء: أتمنى أن أفتح مصنع حلويات

تتمنى أسماء أن تفتح مصنع حلويات وتصدر الحلوى للخارج في جميع بلدان العالم، وكانت الفتاة الثلاثينية تقوم بإهداء أصدقاءها وعائلتها تورت من صنع يديها في المناسبات.

وقامت بنشر حلوياتها على السوشيال ميديا ونالت إعجاب رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مما ساعدها في تطوير ذاتها وتشجيعها على تحقيق حلمها، قائلة: “ببقى سعيدة وأنا بعمل التورتة وبفرح بشكلها النهائي”، وكانت أسرتي تشجعني وتوفر لي كل ما أحتاجه من خامات وأدوات لتزيين التورت.