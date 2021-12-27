مصرع وإصابة شاب وأسرته فى حادث تصادم على طريق بلكيم- السنطة بالغربية

لقي شخص مصرعه وأصيبت زوجته وطفليهما، فى حادث تصادم، مساء الأحد، على طريق "بلكيم- السنطة" في محافظة الغربية، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى السنطة المركزي.



تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق بلكيم السنطة وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية، لمكان البلاغ وتبين تصادم دراجة نارية يستقلها 4 من أسرة واحدة، بعربة كارو اخترقت الطريق بشكل مفاجئ من أحد الأراضي الزراعية المجاورة للطريق.



وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة النارية وإصابة زوجته وطفليهما، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى السنطة المركزي وحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق والتي أمرت بسرعة تحريات المباحث واستعجال مشاهدة الكاميرات الموجودة بالمكان ساعة الحادث لمعرفة سبب الحادث.