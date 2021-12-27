الإثنين 27 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة شاب وأسرته فى حادث تصادم على طريق بلكيم- السنطة بالغربية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخص مصرعه وأصيبت زوجته وطفليهما، فى حادث تصادم، مساء الأحد، على طريق "بلكيم- السنطة" في محافظة الغربية، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى السنطة المركزي.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق بلكيم السنطة وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية، لمكان البلاغ وتبين تصادم دراجة نارية يستقلها 4 من أسرة واحدة، بعربة كارو اخترقت الطريق بشكل مفاجئ من أحد الأراضي الزراعية المجاورة للطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة النارية وإصابة زوجته وطفليهما، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى السنطة المركزي وحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق والتي أمرت بسرعة تحريات المباحث واستعجال مشاهدة الكاميرات الموجودة بالمكان ساعة الحادث لمعرفة سبب الحادث.

  

مصرع واصابة شاب وأسرته حادث تصادم مساء اليوم على طريق بلكيم -السنطة بمحافظة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة شاب وأسرته فى حادث تصادم على طريق بلكيم- السنطة بالغربية

الأزهر يرد.. لماذا تتأخر الاستجابة للدعوة؟

أسئلة المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائي

الصحة التونسية: 5 ملايين و774 ألفا و360 شخصا استكملوا التلقيح ضد كورونا

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية

توفير أرصدة احتياطية للسلع تكفى ل3 أشهر وانتاج 12 مليون رغيف بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

صور

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

محطة تل أبيب

المزيد

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية

إسرائيل تقر خطة لمضاعفة عدد المستوطنين فى الجولان المحتل

صحيفة عبرية: إسرائيل تدرس منح تسهيلات لغزة