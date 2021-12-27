الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة طبية لتحصيل سكان قرية الموهوب بالوادى الجديد ضد كورونا

قافلة طبية
قافلة طبية

شهدت قرية "الموهوب" التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، فعاليات قافلة طبية مجانية لتحصين المواطنين ضد فيروس كورونا من سكان القرية والقرى التابعة والمجاورة لها.

وقال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، إن القافلة جرى تنظيمها لقرية "الموهوب" والقرى التابعة لها بمركز الداخلة، وجرى تنفيذها بمقر الوحدة المحلية للقرية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة والإدارة الصحية بمركز الداخلة، وذلك ضمن حملة ينفذها الحزب على مستوى المحافظة بمراكز الإدارية الخمسة وعلى مستوى الجمهورية.

وأضاف "عبد الغني"، أن القافلة قدمت خدماتها لسكان القرية، حيث جرى تطعيم 230 مواطنًا من أبناء القرية بلقاح فيروس " كورونا" المستجد والقرى المجاورة لها، مع التركيز على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فيما تواصل أمانة الحزب عقد ندوات تثقيفية للتوعية بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه ومكافحته وجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين.

وأشار "عبد الغني"، إلى أن القافلة تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبإشراف جمال آدم أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد.

من جانبه، أكد جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، أن الحزب أطلق منذ يوم 7 نوفمبر الماضي مبادرة " احمي نفسك... احمي وطنك" للتوعية بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا وتسهيل إجراءات التسجيل للحصول عليه على موقع وزارة الصحة والسكان.

وأكد "جمال"، أن الحزب فتح جميع مقرات الحزب بالمدن الخمسة " الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس – بلاط"، أمام المواطنين الراغبين في التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا، اعتبارًا من الأحد 7 نوفمبر الماضي، وذلك يومًيا من الساعة 10 صباحًا وحتى 5 مساء وسيتولى الحزب توفير مركبات نقل جماعي لنقل المواطنين بالقرى والمناطق البعيدة لمقرات الحزب بالمجان لتلقي اللقاح وإعادتهم مرة أخرى لمحال إقامتهم.

الوادي الجديد فعاليات قافلة طبية مجانية لتحصين المواطنين ضد فيروس كورونا الشئون الصحية لقاح فيروس كورونا الأمراض المزمنة

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