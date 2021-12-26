الرؤية والإنجاز.. كيف عززت مصر علاقتها مع روسيا وفرنسا؟

تربط مصر علاقات قوية مع روسيا وفرنسا، خاصة أن هناك العديد من التحديات المشتركة بينهم، بالإضافة إلى وجود توافق في الرؤى للعديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وعملت سياسة مصر الخارجية، طوال سبع سنوات، على توثيق العلاقات مع روسيا وفرنسا الصديقين، وتعزيز التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقات المهمة.

الرؤية والإنجاز.. التعاون بين مصر وروسيا وفرنسا

ورصد كتاب «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق» - الصادر عن مجلس الوزراء - الخطوات التي اُتخذت بين مصر وروسيا وفرنسا من أجل تقوية العلاقات، ومواجهة التحديات المشتركة.

ونجحت السياسة الخارجية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تقوية العلاقات في مختلف المجالات مع روسيا وفرنسا.

علاقات مصر مع روسيا

- تبادل الدعم السياسي على المستوى الإقليمي والدولي بين مصر وروسيا لتعزيز التعاون بين البلدين في ظل ما يواجه الطرفان من تحديات خارجية وداخلية.

- 9 زيارات متبادلة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، منذ 2013، وذلك بخلاف زيارات الوفود رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين.

- زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا في ظل رئاسته للاتحاد الأفريقي، وترأس خلالها مع نظيره الروسي أعمال القمة الروسية الإفريقية الأولى في أكتوبر 2019.

- عودة الطيران الروسي إلى شرم الشيخ والغردقة في أغسطس 2021 بعد توقف دام 6 سنوات.

- تدشين آلية الحوار الاستراتيجي 2+2.

- التوقيع على اتفاق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا.

علاقات مصر مع فرنسا

- تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا.

- 9 زيارات متبادلة بين رؤساء الدولتين منذ 2014.

- 400 مليون يورو القيمة الإجمالية لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عام 2017.

- 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم تم توقيعها بمختلف المجالات عام 2019.