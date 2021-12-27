الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصناعات الغذائية»: مضاعفة الكميات من الأسماك بتخفيضات 30%

الأسماك
الأسماك

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في زيادة حجم الكميات المطروحة من الأسماك من منتجات بحيرة  ناصر والبحر الأحمر ومزارع غليون وهيئة قناة السويس، بتخفيضات في الأسعار بنسبه 30 % مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وقال العميد طارق قرمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتسويق الأسماك، إنه يتم ضخ 130 طنًا من الأسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة تصل إلى نسبة 30 % مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية لتوفير احتياجات المواطنين من هذه الأسماك، فضلا عن أنه تم زيادة حجم الكميات المطروحة من مزارع غليون وبحيرة ناصر والبحر الأحمر لتوفير احتياجات المواطنين، وخاصة أن هناك زيادة في نسبة الإقبال على استهلاك الأسماك في الموسم الشتوي في ذروته حاليا.

وأكد عبد النبي لواش، مدير إدارة المنافذ المتنقلة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه مع استقبال الموسم الشتوي ترتفع معدلات المبيعات لتصل في ذروتها إلى نسبة 80% مقارنة بالموسم الصيفي، نتيجة زيادة الإقبال على الأسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة، من خلال الفروع الثابتة والمتنقلة.

وأضاف أنه يتم الدفع يوميا بالمنافذ المتنقلة البالغة نحو ما بين 6 سيارات إلى 7 سيارات متحركة لتوفير احتياجات المواطنين من الأسماك في المناطق الأكثر احتياجا والمناطق  التي تخلو من منافذ التموين وفى المحافظات المجاورة.

وأكد محمد عبد الباري، مدير فرع الأميرية  للشركة، في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه تم البدء في طرح منتجات بحيرة ناصر، حيث يبدأ طرح البلطي الشباب بسعر 23 جنيها والدباش بـ34 جنيها والسردين بـ18 جنيها والشيلان الأسواني بـ 18 جنيها والبياض البلدي بـ 35 جنيها.

وزارة التموين هيئة قناة السويس بحيرة ناصر وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير احتياجات المواطنين توفير احتياجات

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الأخلاق المصرية

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