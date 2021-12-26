الرؤية والإنجاز.. تحالفات ناجحة بين مصر وأوروبا

شهدت سياسة مصر الخارجية، خلال السبع سنوات الماضية، خطوات عديدة لتوثيق العلاقات مع الدول الأوروبية، سواء في الملفات الثنائية أول الإقليمية.

وهدفت سياسية مصر الخارجية إلى توثيق التعاون مع الدول الأوروبية، وتنوع العلاقات معها، ووجود تفاهمات ثنائية في الكثير من المجالات، بالإضافة إلى تنسيق المواقف في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

الرؤية والإنجاز.. تعزيز العلاقات مع أوروبا

ووثق كتاب «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق» - الصادر عن مجلس الوزراء - المكتسبات التي نجحت سياسة مصر الخارجية في إحرازها طوال السنين الماضية.

واتخذت مصر العديد من الخطوات تجاه تقوية العلاقات مع كافة الدول الأوروبية، ومن ثم أصبخت أكثر تأثيرا في القضايا المشتركة.

- استضافة مدينة شرم الشيخ أول قمة عربية أوروبية خلال شهر فبراير 2019.

- استضافة القاهرة للقمة الأولى من فعاليات آلية التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص عام 2014.

- اختيار القاهرة مقرا لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط بعد توقيع مصر على اتفاقية تأسيس المنتدى عام 2019.

- زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى G7 عام 2019.

- عرض الرئيس السيسي الرؤية الأفريقية تجاه سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة بين أفريقيا ودول المجموعة.

- أول زيارة للرئيس السيسي إلى ألمانيا جاءت تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في يونيو 2015.

- مشاركة الرئيس السيسي عام 2019 في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا لطرح رؤية مصر للتوصل لحلول سياسية زمات الشرق الأوسط، وكذلك جهودها في مكافحة الإرهاب والتطرف.

- توقيع اتفاق شراكة بين مصر وبريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون التجاري وضمان استمرار المصالح الاقتصادية المشتركة.

- الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى بيلاروسيا عام 2019 كأول زيارة لرئيس مصري منذ إقامة العلاقات الرسمية بين البلدين عام 1992.