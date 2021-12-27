توفير أرصدة احتياطية للسلع تكفى ل3 أشهر وانتاج 12 مليون رغيف بكفر الشيخ

أعلن المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ عن أن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة يوميا بجانب تشكيل غرف عمليات فرعية في الإدارات التموينية المختلفة لتلقي الشكاوى والعمل على إزالتها وحلها فورا، مؤكدا أن الأمور والحالة التموينية مستقرة حتى الآن.

وقال في تصريح خاص للدستور إنه تم توفير رصيد احتياطي من السلع التموينية والسلع الاستراتيجية لمدة تتراوح مابين شهر إلى ثلاثة أشهر لسلع السكر والأرز والزيت تكفي الاحتياجات خلال الفتره المقبلة، لافتا إلى أنه تم توفير احتياطي استراتيجي من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% يكفي في المخابز لمدة ثلاثة أيام من خلال تشغيل 1100 مخبز بلدي يقوم بانتاج 12 مليون رغيف يومي.



وأضاف أنه تم توفير أرصدة احتياطية من الأقماح في المطاحن تكفي لمدة ثلاثة أيام ودقيق بلدي استخراج 82% لمدة يومين متوفرة في المطاحن لتوزيعها على المخابز البلدية وانتظام المخابز في انتاج الخبز البلدي حيث يتم انتاج ما يقرب 950 طن الدقيق يومي يتم توزيعها على المخابز البلدية.



وتابع أنه تم توفير رصيد احتياطي للمواد البترولية ل 145 محطة وقود لتكفي لمدة خمسة أيام الى أسبوع كامل خلال الفترة المقبلة، فضلا عن الواردات اليومية من الوقود بجانب توفير رصيد من الغاز الصب بشكل يومي في مصانع الغاز البوتاجاز لتوفير إسطوانات البوتاجاز بالأسعار الرسمية بجانب أنه سيتم زيادة الحصص من إسطوانات البوتاجاز بالتنسيق مع شركات وزارة البترول واللجنة الرباعية مقارنة باستهلاك العام الماضي خلال تلك الفترة خلال الموسم الشتوي لزيادة معدلات الضغط حيث يتم ضخ مليون إسطوانة شهريا.