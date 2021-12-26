الإثنين 27 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تجنبًا للسكتة الدماغية.. «روشتة طبية» لمواجهة موجات الغضب

الغضب
الغضب

“الغضب” شعور إنساني يسيطر علينا فى كثير من الأحيان، إلا أن خروج تلك الحالة عن السيطرة قد تكون لها آثارًا سلبية بالغة على الصحة العامة.

ووفقًا لتقرير نشره الموقع الطبي "health digezt"، فقد يترتب على الإفراط في الغضب آثارًا جسدية وعقلية، نرصدها في السطور التالية..

التأثيرات الجسدية

يتسبب الغضب في اندفاع مفاجئ لهرمونات التوتر، مثل الكورتيزول والأدرينالين، ويحدث تدفق في الدم إلى منطقة الأمعاء، ويتم إعادة توجيهه إلى العضلات من أجل تحضيره لأي استجابة جسدية، مما يعنى ارتفاع كبير في ضغط الدم، وزيادة في معدلات ضربات القلب.

ارتفاع ضغط الدم 

عند الغضب يحدث زيادة في مستويات التوتر، الامر الذي يزيد من ضربات القلب، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ومعها تكون احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبات القلبية كبيرة.

مشاكل الجهاز الهضمي

مع قلة تدفق الدم إلى الأمعاء، يمكن أن تتأثر عملية الهضم أيضًا، خاصة مع كثرة حالات الغضب، فالغضب هو أحد أسباب الشعور بتشنجات المعدة. 

الجهاز المناعي في خطر

مع الغضب تتأثر وظيفة الغدة الدرقية، مما يعني أن قدرة الجسم على محاربة الخلايا الخطرة في جسمك ستتأثر، وبالتالي فإن نظام المناعة لا يعمل بشكل صحيح، مما يعني أنك مُعرض لمخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

«روشتة طبية» للتعامل مع الغضب

تتمثل إحدى طرق المساعدة على التحكم في غضبك، في الاحتفاظ بمذكرات وكتابة الأحداث التي تثير غضبك، مما يساهم في كبح جماح الغضب والسيطرة عليه.

وهناك طريقة أخرى، وهي ممارسة بعض التمارين الرياضية، مما يساعد في التغلب على الإحباطات والسيطرة على الغضب والشعور بالتحسن.

ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم نوبة قلبية جهاز المناعة ضربات القلب سكتة دماغية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

ملتقى العالم.. مشاركون سابقون فى منتدى الشباب: السيسى ألهمنا القدرة على التغيير

ضبط 450 كيلو لحوم ودجاج فاسد بمطعم شهير في العجوزة (صور)

الآن رابط التسجيل لاخذ لقاح كورونا 2022| لينك وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا

أسئلة المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائي

الرؤية والإنجاز.. اهتمام مصري بتوثيق العلاقات مع دول آسيا

الباز: السيسى رئيس لدولة بمختلف عصورها ولا يقلل من سابقيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

صور

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقر خطة لمضاعفة عدد المستوطنين فى الجولان المحتل

صحيفة عبرية: إسرائيل تدرس منح تسهيلات لغزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي يبدأ عزلًا ذاتيًا بعد ثبوت إصابة ابنته بكورونا