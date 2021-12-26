«الصحة» ترسل 500 ألف رسالة لمواطنين لتلقى جرعة ثالثة من لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة أرسلت 500 ألف رسالة لكل مواطن تلقى لقاح كورونا منذ 6 أشهر للحصول على جرعة ثالثة تعزيزية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أن متحور أوميكرون فى سبيله إلى أن يكون المتحور السائد على مستوى العالم مثل ما حدث قبل ذلك مع متحور دلتا، مفيدا بأن 73% من الإصابات في أمريكا الآن مصابين بأوميكرون.



وتابع: "نتلقى حالات من غير أعراض وحالات بأعراض خفيفة، وفى أخبار تحتاج مزيد من التأكيد وتتراكم المعلومات بأن أوميكرون أقل تأثير على الرئة، وقد يكون التحور الذي يؤدي إلى سرعة انتشاره أقل تأثير على الرئة"، مؤكدا أن معدل الانتشار الوبائي في مصر قليل مقارنة بالدول اللي ظهر فيها وتخطى الـ70%.