القوى العاملة: 200 مليون جنيه لتطوير مراكز التدريب المهني بحلول 2024

قال المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة، إن الوزارة بدأت خطة تطوير مراكز التدريب المهني وعددهم 38 مركزًا منذ شهر أبريل 2018، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 12 مركز تدريب، بمعدل 77 ورشة عمل، وذلك من أصل 341 ورشة تدريب، بتكلفة وصلت إلى 100 مليون جنيه.

وأضاف قطامش في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزارة تستكمل حاليًا تطوير باقي مراكز التدريب بميزانية تصل لـ200 مليون جنيه، بحلول نهاية عام 2023.

وأشار قطامش إلى أن التدريب يشمل مهن الطاقة الشمسية، التبريد والتكييف، التفصيل والخياطة، وهي من أكثر المهن المطلوبة بسوق العمل المصرية خلال الفترة الجارية.

وأكد أن مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة، سيكون لها دور كبير في تخريج شباب مؤهل للعمل بالخارج وخاصة ليبيا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن مهنة التشييد والبناء من أكثر المهن المطلوبة لدولتي ليبيا والعراق، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك 6 مراكز تدريب مهني مجهزة على مهن التشييد والبناء داخل المحافظات، مثل سوهاج وقنا والمنيا، والإسماعيلية.

وأضاف أن الوزارة بحثت مؤخرًا خلال اجتماع لها مع منظمة الهجرة الدولية، كيفية توفير دورات تدريبية على المهن المطلوبة في سوق العمل الخارجي في عددٍ من المحافظات ذات نسب الهجرة المرتفعة، حيث يتم تدريب الشباب بتلك المحافظات على التشييد والبناء من خلال شركات المقاولون العرب وأوراسكوم.

وأكد قطامش، أن الدولة المصرية تمتلك عدد كبير من العمالة المدربة التي يمكنها السفر للعمل بالخارج والمشاركة في إعادة الإعمار بالدول العربية الراغبة في الحصول على عمالة مصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بتخريج نحو 20 ألف متدرب سنويًا على المهن المختلفة، منهم 20% يتم تدريبهم على مهن التشييد والبناء.