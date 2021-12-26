الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم على يحيى حسين في «نشر أخبار كاذبة» غدًا

المهندس يحيى حسين
المهندس يحيى حسين

تصدر محكمة جنح أمن دولة طوارئ، برئاسة المستشار معتز أباظة، غدا الاثنين، حكمها على المهندس يحيى حسين، في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر بتهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.
 
استمع رئيس المحكمة في الجلسة السابقة لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا، والتي تلت أمر الإحالة وطالبت بمعاقة المتهم بمواد القانون.
 
وأسندت النيابة للمتهم بالتحقيقات تهم نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.

جماعة إرهابية نيابة أمن الدولة العليا نشر أخبار كاذبة أمن الدولة العليا تكدير السلم العام جنح مدينة نصر جنح أمن دولة طوارئ يحيى حسين المستشار معتز أباظة

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الأخلاق المصرية

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