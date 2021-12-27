الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ورش فنية متعددة احتفالا بالعام الجديد بـ«ثقافة أحمد بهاء»

جانب من فاعليات قصور
جانب من فاعليات قصور الثقافة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، تضمنت ورشة فنون تشكيلية للأطفال بمناسبة العام الميلادي الجديد بعنوان عام "جديد عام سعيد" وورشة أشغال فنية للفنانة ميادة شيريت وورشة حكي قصص قدمتها هبه محمد عبود، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية، وورشة تعليم موسيقى وغناء للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع المايسترو نصر الدين أحمد.

كما أقيمت ورشة تعليم غرز كورشيه وعمل أشكال جمالية بغرز الكورشيه، وورشة تعليم تفصيل، وعقد القصر محاضرة لتبسيط قواعد اللغة العربية قدمها محمد عبد الرحيم لتعليم الأطفال المبتدأ والخبر وحروف النداء، وندوة عن الشعر للأديب الدكتور سيد عبد الرازق، بجانب ندوة عن القصة القصيرة للأديب عاطف العزازي، بالإضافة إلى ورشة لتعليم وتحسين الخط العربي للأطفال.

فى الوقت نفسه، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من المحاضرات والندوات التثقيفية بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث عقد قصر ثقافة أبوتيج محاضرة بعنوان" الصحة العامة من أساسيات الحياة"، حاضرتها د. شيماء عبدالرازق، التى بدأت حديثها عن مفهوم الصحة الجسدية السليمة وأهمية ممارسة الرياضة للجسم.

وقدمت بعض النصائح الهامة قائلة من الضرورى التعرض لأشعة الشمس وتناول المياه والسوائل بكميات كافية وغير محلاة بالسكر كما يجب توافر فترات من الترفية والنوم، ممارسة الرياضة بصفة منتظمة والإقلاع عن التدخين.

عقدت مكتبة صلاح شريت بريفا محاضرة بعنوان" كيفية الحفاظ على الصحة العامة"، حاضرتها مني صلاح  والتي بدأ حديثها عن مفهوم الصحة الجسدية السليمة وأهمية ممارسة الرياضة للجسم وأكمل حديثه بأنه يجب على الإنسان أن يتناول الغذاء الصحى الجيد الذى يحتوى على كميات متوازنة من المعادن والفيتامينات.

وممارسة الرياضة وعدم تناول الوجبات السريعة من خارج المنزل، وتجنب السمنة المفرطة. 

استقبلت مكتبة الطفل والشباب بديروط طلاب كلية الخدمة الاجتماعية باسيوط وبحضور عيون العياط نائب رئيس مركز ومدينة ديروط والشاعر عيد ابو السعود، وتم تنفيذ ورشة عمل حول دور الثقافة في خدمة المجتمع وماهي الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها المكتبة بجانب الاستماع إلى المواهب الأدبية الشابة وتقديم قصائد شعرية جديدة وفقرات غنائية وتمثيل وبعض فقرات الإنشاد الديني.

المخرج هشام عطوة الهيئة العامة لقصور الثاقفة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين أول إجازة فى العام الجديد 2022 إحتفلات الكريسماس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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