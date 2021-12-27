مفاهيم خاطئة عن النسوية حول العالم.. وكيف يراها الرجال في المجتمع؟

النسوية هي “أيديولوجية” تهدف إلى تحدي المجتمعات الأبوية التي تنظر إلى النساء على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية، وتسعى جاهدة للقضاء على هذه الوصمة وتثقيف الثقافات المختلفة بأن المرأة متساوية مع الرجل في جميع جوانب الحياة.

يقدم موقع “scoopempire” بعض المفاهيم الخاطئة حول العالم:

تتعلق النسوية بإعطاء الرجال حقوقًا أقل

هذا أمر شائع لأن العديد من الرجال في المنطقة يعتقدون أن الهدف النهائي للنسوية هو تجاهل حقوق الرجال وجعلهم أدنى من النساء، ومعاملتهم معاملة سيئة، ولكن هذا ليس هو الحال، لجميع الجنسين حقوق متساوية ويجب معاملتهم على قدم المساواة

يمكن للمرأة فقط أن تكون نسوية

سوء فهم شائع آخر هو أن النسوية مخصصة للنساء فقط وأن الذكور لا يمكنهم دعمها أو احتضانها، هذا غير صحيح على الإطلاق يمكن للنسويات أن يكونوا رجالًا يدعمون القضية، إنه أمر شائع وغير معتاد لأن العديد من الرجال يعتقدون أنه يجب ويجب معاملة النساء على قدم المساواة معهن.

تعمل النسويات الذكور ضد جنسهن

ليس هذا هو الحال على الإطلاق، لأن الرجال النسويين هم رجال يسعون إلى المساواة والعدالة لجميع الأجناس، وليس واحدًا فقط، هذا سوء فهم شائع يتسبب في انتقاد العديد من الرجال بسبب آرائهم وسلوكهم، إنها ليست معركة بين الجنسين، بل هي مفهوم الدفاع عن الصواب والباطل.

النسويات لا يؤمنون بالزواج

يعتقد الأشخاص الذين يؤمنون بهذا أن النسويات مهتمات فقط بالسلطة والاستقلال عن الرجال، هذا غير صحيح تمامًا، لأن الزواج هو قرار شخصي للغاية يفكر فيه بعض الناس بينما لا يفعله الآخرون، لا علاقة له بجنس الفرد.

النسويات موجهات نحو الحياة المهنية

هناك أسطورة أخرى مثيرة للسخرية وهي أن النسويات يوجهن توجهات مهنية خاصة بسبب منظورهن النسوي، إن الحصول على وظيفة هو خيار شخصي آخر يمكن أن يقوم به كلا الجنسين. تتعلق الحركة النسوية بالنجاح وتكافؤ الفرص لجميع النساء، لكنها لا تملي ما إذا كان ينبغي للمرأة أن تعمل أم لا، إنه ببساطة مفهوم أننا جميعًا نستحق تكافؤ الفرص والحرية في عيش حياتنا بالشكل الذي نراه مناسبًا، دون الحكم عليه أو انتقاده بسبب ذلك.