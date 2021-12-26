الأحد 26 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قافلة طبية مصرية تصل غزة لتقديم خدمات صحية للأشقاء الفلسطينيين (فيديو)

قطاع غزة قافلة طبية
قطاع غزة قافلة طبية مصرية

وصلت قطاع غزة قافلة طبية مصرية بتخصصات مختلفة ونادرة.
وجاءت القافلة الطبية تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية المصرية بتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وضمت القافلة عددًا من الأطباء ذات الكفاءة العلمية المختلفة يعمل على مدار الساعة لبحث عن حلول للأزمات الصحية الذين يعانون منها الشعب الفلسطينى.
ونقلت قناة إكسترا نيوز في تقرير مصور لها لقطات ولقاءات مع أعضاء الوفد الطبي المصري الذين أكدوا أن القافلة تضم مختلف التخصصات التي يحتاجها الأشقاء في غزة.
وأبدى مواطنون بقطاع غزة ترحيبهم وشكرهم لمصر التي بادرت بارسال هذه القافلة التي تضم مختلف التخصصات الطبية التي جاءت في توقيت مهم يحتاج فيه المرضى إلي المساعدات الصحية بعد تعرض النظام الطبي الصحي في غزة إلى مشكلات كبيرة تسببت في عدم قدرته على تقديم خدماته العلاجية للمرضى.

 

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الأخلاق المصرية

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