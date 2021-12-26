قافلة طبية مصرية تصل غزة لتقديم خدمات صحية للأشقاء الفلسطينيين (فيديو)

وصلت قطاع غزة قافلة طبية مصرية بتخصصات مختلفة ونادرة.

وجاءت القافلة الطبية تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية المصرية بتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وضمت القافلة عددًا من الأطباء ذات الكفاءة العلمية المختلفة يعمل على مدار الساعة لبحث عن حلول للأزمات الصحية الذين يعانون منها الشعب الفلسطينى.

ونقلت قناة إكسترا نيوز في تقرير مصور لها لقطات ولقاءات مع أعضاء الوفد الطبي المصري الذين أكدوا أن القافلة تضم مختلف التخصصات التي يحتاجها الأشقاء في غزة.

وأبدى مواطنون بقطاع غزة ترحيبهم وشكرهم لمصر التي بادرت بارسال هذه القافلة التي تضم مختلف التخصصات الطبية التي جاءت في توقيت مهم يحتاج فيه المرضى إلي المساعدات الصحية بعد تعرض النظام الطبي الصحي في غزة إلى مشكلات كبيرة تسببت في عدم قدرته على تقديم خدماته العلاجية للمرضى.