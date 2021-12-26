الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

وكيل «طاقة النواب» يقترح الاستفادة من الخدمة العامة لسد العجز فى المدارس

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة، باقتراح برغبة حول الاستعانة بخريجي كليات التربية والآداب في سد العجز بالمدارس لقضاء فترة الخدمة العامة داخل المدارس.

وقالت المذكرة الإيضاحية إن ما يحدث داخل مدارس الجمهورية من عجز صارخ في أعداد المدرسين وعدم القدرة على سد العجز بما في ذلك خريجي كليات التربية والآداب ومعاهد الخدمة الاجتماعية، وذلك للاستفادة منهم في سد العجز بقضاء الخدمة العامة في المدارس بدلًا من المصالح الحكومية الأخرى التي لا تستفيد منهم مع دمج ميزانية محو الأمية وتعليم الكبار للصرف على هذا الاقتراح.

وقال الجبلاوي إنه يوجد 27 كلية تربية على مستوى الجمهورية يتخرج منها سنويًا أكثر من 37 ألف خريج، مُشيرًا أن رضا حجازي أحد مسئولي وزارة التربية والتعليم، أشاد بهذا المقترح وتمني أن يتم اعتماده.

وناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى اليوم اقتراح برغبة مقدم من النائب سيد نصر عضو مجلس النواب عن دائرة حدائق القبة، موجه إلى  رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم بشأن نظام التطوع للمدرسين بالعمل بالحصة مقابل 20 جنيهًا.

حدائق القبة محو الأمية مجلس النواب وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم عضو مجلس النواب

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الأخلاق المصرية

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