ارتفاع الصادرات وتخريج دفعة جديدة من الموظفين .. حصاد نشاط وزارة التخطيط فى 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الأحد، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

شارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بورشة عمل، بعنوان "المرأة وسوق العمل"، والمنعقدة في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، في تحليل البيانات الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017-2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لمناقشة أهم القضايا التي نتجت عن تحليل بيانات التعداد.

https://www.dostor.org/3666072

أكد الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام "بصيرة"، أنه لا يمكن إغفال تنوع البيانات على مستوى مصر والعالم من حيث منتجي البيانات، موضحًا أنه أصبح هناك بيانات ينتجها القطاع الخاص حاليًا، متابعًا أن الإحصاءات الرسمية تظل هي الأكثر انضباطًا من الناحية المنهجية مؤكدًا ضرورة الاستفادة من تلك البيانات بأكبر قدر ممكن، موضحًا أن المشروع يمثل خطوة في الاتجاه السليم.



https://www.dostor.org/3666083

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا مسجلة 398.1 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 354.7 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.

https://www.dostor.org/3666107

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، اليوم الأحد، احتفالية تخريج دفعة جديدة من برنامجي الماجيستير الأكاديمي "التخطيط والتنمية" والذي يضم 29 طالبًا،

https://www.dostor.org/3666641

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمار في البشر وبناء القدرات اللازمة لجهود التنمية عملية مستمرة وممتدة؛ تتطلب سنوات بل عقود من العمل الجاد الذي تتكاتف فيه جهود كل مؤسسات الدولة، وهو أكثر أنماط الاستثمار عائدا- فالإنسان هو الفاعل الرئيسي في جهود التنمية وهو أيضاً غايتها المنشودة.

https://www.dostor.org/3666658