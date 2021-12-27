بيرسا كوموتسى: شعراء اليونان يشاركون فعاليات معرض القاهرة للكتاب فى دوته الـ53

قالت الكاتبة والمترجمة والروائية اليونانية بيرسا كوموتسي، مستشارة الثقافة اليونانية، إن فعاليات الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تكون اليونان ضيف شرف لها، يشارك في فاعلياتها العديد من الكتاب اليونانيين الحائزين على جوائز، إلى جانب الشعراء اليونانيين الشباب، وستكون هناك أيضًا أحداث، تكريمًا للكتاب اليونانيين والمصريين العظماء والشعراء اليونانيين وموضوع الأدب اليوناني عن مصر، وغيرها الكثير التي ستعلن عنها رسميًا وزارة الثقافة اليونانية قريبًا.

ولفتت بيرسا كوموتسي إلى العلاقات الثقافية المصرية اليونانية قديمة قدم تلاقي الحضارتين المصرية واليونانية، ووجود أسماء مثل كفافيس وغيره من طابور طويل من الكتاب ومبدعي اليونان الذي جمع بين جذوره اليونانية ومولده وإقامته في مصر.

يذكر أن بيرسا كوموتوسي كاتبة ومترجمة يونانية، وُلدت في مصر، درست الأدب العربي والإنجليزي في القاهرة، كما درست الترجمة في الجامعة الأمريكية في مصر.

وترجمت 40عملًا روائيًا، منهم ما يقرب 16 لنجيب محفوظ إلى اليونانية، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الروائية والتي يزيد عددها عن 20 عملًا، من بينها أعمال لإبراهيم عبد المجيد، وصنع الله إبراهيم وغيرهما، وقد قامت بترجمة أنطولوجيا الشعر العربي الحديث لإحدى المجموعات الشعرية للشاعر والكاتب الصحفي السوري نوري الجراج.

على الجانب الآخر من اشتغالها بالترجمة من العربية إلى اليونانية قدمت بيرسا كوموتوسي مشروعها السردي، والذي أنجزت فيه إلى الآن 6 كتب منها "في شوارع القاهرة نزهة مع نجيب محفوط"، ويبدو أن كل ما أنجزته في مشروعها إلى الآن يدور في فلك المزج بين الهويتين وقراءة روائية لتاريخ المكان ما بين القاهرة واليونان، واستعادة المشروع القديم الذي اشتغل عليه كبار مبدعي اليونان مثل كفافي وتسير كاس، وقد جاءت بيرسا كوموتوسي لتكمل وتسد فجوة الترجمة من العربية إلى اليونانية .